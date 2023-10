Auch in Pfullendorf gibt es Menschen, die einfach zu wenig Geld haben, um sich jeden Tag eine warme Mahlzeit zu leisten. Doch seit 12. September bietet das gemeinnützige Projekt Werkstättle dienstags, mittwochs und donnerstags warme Mittagessen an, für das man keinen Cent auf den Tisch legen muss. „Und alles ist frisch gekocht und so weit möglich mit regionalen Produkten“, erklärt Rüdiger Semet, Vorstandsvorsitzender des Werkstättle. Der SÜDKURIER war vor Ort.

Cafeteria dient als „Suppenküche“

Die Cafeteria dient an den genannten Tagen als „Suppenküche“. Das Angebot richtet sich an bedürftige Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich selber zu versorgen. Hierzu gehören beispielsweise Senioren mit geringer Rente, Langzeitarbeitslose und weitere Sozialhilfeempfänger sowie Obdachlose. „Als Nachweis dient in der Regel der Ausweis für die Tafel“, erklärt Semet. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten. Menschen mit Behinderung gehörten auf jeden Fall zum Personenkreis und sind gern gesehen. Wer mit Rollstuhl oder Rollator kommt, für den gibt es sogar einen extra Eingang. Man muss dazu nur vor dem Haupteingang links ein Stück um das Gebäude herum. Die Cafeteria befindet sich im Untergeschoss. Dort ist auch eine Terrasse, wo sich die Gäste im Freien zum Essen niederlassen können.

Beachtliche Liste an Förderern

„Natürlich gibt es nicht nur Suppe“, schmunzelt Semet. Diesmal stehen Kartoffelbrei, Fleisch und Sauerkraut auf dem Speiseplan. Von Hausmannskost bis zum exotischen Putencurry mit Reis – das Angebot soll nicht fantasielos sein. Dafür steht die Suppenküchenleiterin Birgit Lobert-Freund, die in Pfullendorf auch von der Bürgerarbeit bekannt sein dürfte. Die Liste der Förderer ist beachtlich. So wurden der Einbau der neuen Küche mit einer gewerblichen Spülmaschine und die Kosten des Gemüsegartens von REMO, der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben, gefördert. Die Kosten der zusätzlichen elektrischen Küchengeräte förderte die Evangelische Landeskirche. Die Küchenausstattung samt neuer Elektrik wurde aus Zuschüssen des evangelischen Kirchenbezirks, des Diakonischen Werkes und der evangelischen Kirchengemeinde gedeckt. Den größten Zuschuss gab es laut Semet von der Stiftung Deutsches Hilfswerk, die die Gelder der Fernsehlotterie ausschüttet. Damit konnten nicht nur neue Stühle für die Cafeteria angeschafft und die Lebensmittelkosten für dieses Jahr bezahlt, sondern vor allem die Personalkosten der beiden Mitarbeiterinnen der Suppenküche für die nächsten eineinhalb Jahren gedeckt werden.

Mehrere Hochbeete wurden angelegt

In den Hochbeeten beim Werkstättle wächst viel, was man in der Küche verwenden kann. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Wie es danach weitergeht, wird man sehen. Unterstützer sind jetzt schon willkommen, denn die Inflation mit Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Strom, Öl und Gas setzt vor allem die Menschen unter Druck, deren finanzielle Lage ohnehin angespannt ist. Das Werkstättle will mit der Suppenküche einen Beitrag zur Entlastung dieser Bevölkerungsgruppe leisten und für gesündere Mahlzeiten sorgen. Deshalb hat man gleich neben der Terrasse mehrere Hochbeete aufgestellt und bepflanzt. Dieser Tage sind acht Kilogramm Kartoffeln geerntet worden. Und in den Hochbeeten wächst noch mehr, das ebenfalls mithilft, den Anspruch zur Verwendung regionaler Lebensmittel zu unterstreichen. Derzeit sind es zwischen 16 und 22 Leute, die hier essen. Darunter auch Alleinerziehende mit ihren Kindern. So wie Silvia, die mit ihrem Nachwuchs am Tisch sitzt und sich das Essen schmecken lässt. Und, schmeckt es? „Lecker“, sagt die Mama, die Kinder nicken zustimmend. Das Essen mit richtigem Fleisch und der selbst gemachte Nachtisch kommt bestens an.

Irina Knoll achtet darauf, dass die richtige Menge auf die Teller kommt, die sie über eine Theke reicht. Und natürlich darf das freundliche „guten Appetit“ nicht fehlen. Bedient am Tisch wird man nicht, außer man kann das Tablett nicht selbst tragen.

Hilfe für benachteiligte Menschen

Rüdiger Semet spricht auch immer wieder Menschen auf der Straße an, von denen er weiß, dass sie nicht mit Reichtümern gesegnet sind. So wie einen ehemaligen Teilnehmer eines Arbeitsprojektes, das wegen der nicht mehr vorhandenen Finanzierung aufgegeben werden musste. „Ihn habe ich zufällig getroffen und er hat mir erzählt, dass er m Winter wohl im Kalten sitzen muss, weil er sich Heizung und Strom, nicht leisten kann und auch noch mit Zahlungen im Rückstand ist“, erzählt der ehemalige Sozialarbeiter Semet. Er versucht nun, über sein Netzwerk für Hilfe zu sorgen. Das Essen gibt es natürlich in der Suppenküche. Und auch einen Ansprechpartner, wenn man sich in einer Lebenslage befindet, die man alleine vielleicht nicht mehr bewältigen kann. „Wir sind keine Vesperkirche“, macht Semet deutlich. Die Suppenküche soll zeitlich nicht begrenzt sein und jenen Menschen helfen, die derzeit nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Einfach mal vorbeikommen“, lautet die freundliche Einladung.

Im Kreis Sigmaringen dürfte das Werkstättle die einzige Suppenküche anbieten. Eine Erfindung der Neuzeit ist sie aber nicht. Bereits 1798 gab es sie in England, 1801 in Berlin und Prag. Das rapide Bevölkerungswachstum in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bewirkte Massenarmut und Hunger im Winter und Frühjahr. Die neu gegründeten und oft vom Staat finanzierten Suppenanstalten sollten nicht nur Hunger, sondern auch Hungeraufstände und Lebensmittelunruhen vermeiden.