Jedes Jahr organisiert der Brauchtumsverein Aach-Linz Nikolaus Hausbesuche, informiert Vanessa Schultheiß über den Nikolausbesuch in Corona-Zeiten. In diesem Jahr kam Nikolaus mit Knecht Ruprecht in einer Kutsche durch Aach-Linz und Sahlenbach vorbei.

Jedes Jahr organisiert der Brauchtumsverein Aach-Linz Hausbesuche von Nikolaus und Ruprecht. | Bild: Vanessa Schultheiß

Die Route mit ungefähren Uhrzeiten wurde den Eltern in den Pfullendorfer Teilorten vorab kommuniziert. Die Kinder und Familien konnten bei einem gemütlichen Spaziergang oder durch die Fenster den Nikolaus begrüßen und zuwinken.

Nikolausbesuch im Familienzentrum „Sonnenschein“

Jedes Jahr freuen sich die Kinder auf den Besuch des Nikolaus im Kindergarten, doch aufgrund der Corona Pandemie musste auch dieses Fest anders stattfinden. | Bild: Stadt Pfullendorf

Jedes Jahr freuen sich die Kinder auf den Besuch des Nikolaus in ihrem Kindergarten, doch aufgrund der Corona Pandemie musste auch dieses Fest anders stattfinden. „Der Nikolaus überraschte die einzelnen Gruppen im Familienzentrum Sonnenschein während ihres Morgenkreises“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nikolaus las aus seinem goldenen Buch vor und die Kinder trugen ein Lied oder Fingerspiel vor. Abschließend übergab der Nikolaus die gefüllten Socken und Säckchen an die pädagogischen Fachkräfte, die sie an die Kinder austeilten. Nachdem der Nikolaus sich verabschiedet hatte, gab es für die Kinder in den Gruppen ein leckeres Frühstück mit Punsch, Brezeln und Zopfbrot.