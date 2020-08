von Robert Reschke

An ein Reitturnier wie in den Vorjahren war in Brunnhausen diesmal nicht zu denken. Bereits im Vorjahr wurde das Turnier in deutlich schlankerer Form ausgerichtet. Doch durch die Corona-Regeln mussten sich die Organisatoren um ihren Vorsitzenden Gerhard Bosch einiges einfallen lassen, um trotz aller Widrigkeiten eine attraktive Veranstaltung anzubieten.

Pia Mayer als Schreiberin und Jürgen Hagenheimer als Schiedsrichter verfolgten jeden Schritt der Reiter mit ihren Pferden am Dressurplatz. | Bild: Robert Reschke

Strenge Regelungen schon bei der Einlasskontrolle

„Die Reiter waren ganz heiß darauf, sich nach der langen Corona-bedingten Pause wieder einmal zu zeigen und zu messen“, erklärte der Vorsitzende. Das zeigte sich auch an der Tatsache, dass das komplette Starterfeld nach fünf Minuten bereits ausgebucht war. Und das, obwohl die Reiter in Brunnhausen strenge Regelungen erwartete. Das begann schon bei der Einlasskontrolle. Der Verein kontrollierte hier, dass pro Reiter mit Pferd nur zwei Begleiter eingelassen wurden.

Teilnehmer und Besucher erhielten ein nummeriertes Ticket und natürlich mussten die persönlichen Daten ebenso in Listen erfasst werden. Zudem wurden die rund 50 Helfer und die Besucher und Teilnehmer mit farblich unterschiedlichen Armbändern gekennzeichnet.

Mit einem weinendem aber auch lachendem Auge sah Gerhard Bosch das eher zurückhaltende Zuschauerinteresse. „Wir haben unser Turnier absichtlich nicht groß beworben, um erst gar nicht in Konflikt mit den Abstands- und Hygieneregelungen zu geraten“, erläuterte er. So wurden auch nicht große Parkgelegenheiten rund um das Reitgelände ausgewiesen. Die Reiter konnten mit ihren Fahrzeugen direkt auf dem Gelände der Springreiter parken.

Carolin Müller und Lisa Benkler (von links) kümmerten sich am Eingang zum Gelände um die Eingangskontrollen. | Bild: Robert Reschke

Regelkonformes Auftreten von Reiter und Pferd wird kontrolliert

Die ersten Starter kamen dann am Samstag bereits um 6.30 Uhr zum Reitgelände, bevor die Wettbewerbe dann eine Stunde später begannen und bis nach 21 Uhr andauerten. Dazwischen hatten die Akteure immer Gelegenheit, sich in der angrenzenden Reithalle aufzuwärmen. Das Ganze allerdings unter den strengen Blicken eines Schiedsrichters, der das regelkonforme Auftreten von Reiter und Pferd kontrollierte. Auf dem Dressurplatz bewerteten dann drei weitere Schiedsrichter die Leistungen in den elf verschiedenen Prüfungen. Dabei wurden dann am Sonntag auch höherklassige Prüfungen in der S*-Klasse zum sportlichen Höhepunkt.

In der Reithalle hatten die Reiter Möglichkeit, sich mit ihrem Pferd auf den nächsten Wettbewerb vorzubereiten und aufzuwärmen. | Bild: Robert Reschke

Die Siegerehrungen waren entsprechend abgespeckt: Kein Händeschütteln und die Reiter, in der Regel ohne Pferd, erhielten einen kleinen Preis und einen Wimpel überreicht. Die Leitung des sportlichen Ablaufs unterlag Lucia Burkhart. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass die Starterfüllung dieses Mal bei vielen Wettbewerben bei 100 Prozent lag. „Sonst liegt dieser Wert meist nur zwischen 60 bis 70 Prozent“, erklärte sie. Das am Samstag regnerische Wetter störte die Verantwortlichen kaum.

