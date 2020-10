Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Weniger Einnahmen durch Corona beim Deutschen Alpenverein

Das Vereinsleben des DAV in Pfullendorf lag wegen Corona drei Monate auf Eis. Und die Pandemie-Regeln haben weiter starke Auswirkungen, wie bei der Hauptversammlung der Sektion festgestellt wurde. So darf das Haus Don Bosco in Au nicht voll belegt werden. Was aus den geplanten Kinder- und Familienskifreizeiten wird ist aktuell unklar.