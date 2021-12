von Sandra Häusler

Adriana (4 Jahre) und ihr Alterskollege Emil finden, „er“ schmeckt nach Blaubeeren, für den sechsjährigen Jamie schmeckt „er“ nach Kirschen und für Timo (6) nach Erdbeeren – mit „er“ ist der „weltbeste“ Kinderpunsch aus dem Familienzentrum Sonnenschein in Pfullendorf gemeint. Die fünfjährige Maya und Martin finden den Kinderpunsch richtig lecker, während Milena (3 Jahre) mehr auf die selbstgebackenen Kekse steht.

Früchtetee, Säfte und Obst

Die Zutaten für das „weltbeste“ Kinderpunsch-Rezept aus dem Familienzentrum. | Bild: Familienzentrum Sonnenschein

Auf der Suche nach guten Rezepten für Kinderpunsch ist der SÜDKURIER im Familienzentrum Sonnenschein fündig geworden. „Seit Frau Dippel bei uns im Haus ist, bereitet sie den Kinderpunsch nach diesem Rezept zu“, berichtet Stefanie Seminara, Leiterin der Einrichtung. Traditionell erfolgt der Startschuss für die Kinderpunschsaison im Familienzentrum an Sankt Martin. Das fruchtige Heißgetränk begleitet die Kinder und Mitarbeiter während der Adventszeit, an Nikolaus bis zur Weihnachtsfeier. „Heute gibt es wieder leckeren Punsch zu trinken“, stimmt die pädagogische Fachkraft Katharina Halfinger, stellvertretende Leiterin des Familienzentrums Sonnenschein, die die „grüne“ Gruppe mit etwa 20 Kindern zwischen 2,9 Jahren bis zum Schuleintritt betreut, in der Mensa mit ein.

Kinderpunsch nicht zu süß

Die Säfte werden zugegeben. | Bild: Familienzentrum Sonnenschein

Marianne Dippel bereitet den Kinderpunsch bereits seit rund fünfzehn Jahren nach demselben Rezept zu. „Das Rezept ist toll, weil so viele Säfte und Obst enthalten sind und keine künstlichen Zusatzstoffe“, erläutert die pädagogische Fachkraft. Sie achtet beim Abschmecken auch darauf, dass der Kinderpunsch nicht allzu süß wird.

Über die pädagogische Arbeit berichtet das Familienzentrum Sonnenschein unter dem Hashtag „#meinpfullendorf“, der Plattform des Trägers, der Stadt Pfullendorf, bei Facebook und Instagram. So erhalten Familien und Bürger einen Eindruck davon. Aber auch, weil Feste in der Kindertageseinrichtung aufgrund der Pandemie-Vorgaben gerade nicht in gewohntem Rahmen stattfinden können.

Zimtstangen und Nelken in ein Teesieb füllen und im Saft etwa fünf Minuten ziehen lassen. | Bild: Familienzentrum Sonnenschein

Kinderpunsch sollte nicht zu heiß sein

Das Rezept für den „weltbesten“ Kinderpunsch stellt das Team des Familienzentrums Sonnenschein den SÜDKURIER-Lesern zur Verfügung. Benötigt man eine kleinere Menge Kinderpunsch, können die Mengenangaben im Rezept entsprechend angepasst werden. „Für Kinder sollte der Punsch nicht ganz so heiß zubereitet werden, damit er sofort trinkbar ist“, lautet abschließend ein Tipp von Stefanie Seminara.

Die Orangen und die Zitrone werden geschält und in Scheiben geschnitten und dann circa zehn Minuten dazu gegeben. | Bild: Familienzentrum Sonnenschein