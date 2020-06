Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Friedhofstraße. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-jähriger Autofahrer aus der Straße „Zum Eichberg“ kommend nach links in die Friedhofstraße einbiegen und übersah dabei eigenen Angaben zufolge aufgrund starker Sonnenblendung das von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Auto eines 83-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.