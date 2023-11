Weihnachtsträume werden in Denkingen wieder wahr. Am kommenden Sonntag, 3. Dezember, startet im Foyer und auf dem Vorplatz der Andelsbachhalle um 14 Uhr der Denkinger Weihnachtstraum. Zum Auftakt treten die Nachwuchsmusiker des Musikvereins Denkingen auf. Der heimische Musikverein hat den Adventsmarkt federführend organisiert.

Natürlich wollen auch andere Gruppen, der Kindergarten und die Grundschule ihren Teil zum guten Gelingen des Weihnachtstraums beitragen und bringen Verkaufsstände und Aktionen mit ein. So übernimmt ab 15 Uhr die Flöten-AG der Grundschule die musikalische Untermalung. Im Anschluss sorgen Kindergarten und Grundschule für die weiteren Programmpunkte.

Die Gäste werden an zahlreichen Ständen kulinarisch bestens versorgt, stellen die Veranstalter in Aussicht. Die Holzhaudere bereiten heißen Seelen zu und die Landjugend brät Würste. Im Foyer der Halle – sozusagen in der warmen Stube – gibt es Kaffee und Kuchen. Am Stand der Musikanten ist auch Glühwein und Feuerzangenbowle zu haben. Selbstgebackene Plätzchen und Waffeln sowie Punsch bieten die Eltern der Grundschüler an.

Ein großes wärmendes Feuer in der Mitte des Vorplatzes, an dem sich die Gäste draußen aufwärmen können, bildet das passende Ambiente. Allerlei Selbstgemachtes, weihnachtliche Dekorationen sowie Likör und Nüsse werden an verschieden Ständen verkauft. Außerdem hat der Musikverein zusammen mit der Frauengemeinschaft wieder viele Adventskränze gebunden und geschmückt. Mit etwas Glück können die Gäste bei der Tombola der Jugendkapelle „BuDe“ einen tollen Preis gewinnen.

Der Auftritt des Musikvereins leitet um 18 Uhr die Öffnung des Adventsfensters musikalisch ein. An den kommenden drei Adventstagen wird dann bei drei verschieden Familien jeweils das nächste Adventsfenster geöffnet. Auch hier erhoffen sich die Veranstalter wieder viele Besucher und großzügige Spenden für einen guten Zweck.