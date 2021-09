von Robert Reschke

Es ist einem Aach-Linzer Urgestein zu verdanken, dass die Schlossgartenhalle eine neue Außenanlage erhält. Berthold Restle war 25 Jahre im Gemeinderat und auch Stellvertreter des Ortsvorstehers. Neben der Ortsgruppe der CDU war er auch in vielen weiteren Vereinen aktiv. Schon immer hegte er den Wunsch, dass in Aach-Linz ein Brunnen aufgestellt werden müsste. Sein Herz schlug für seine Heimatgemeinde und so hat Berthold Restle der Gemeinde einen größeren Geldbetrag in seinem Nachlass hinterlassen. Im Gemeinderat hat man sich in den vergangenen Jahren immer wieder Gedanken gemacht, wofür das Geld Verwendung finden sollte. Die Entscheidung fiel für ein Wasserspiel.

Im Sinne des Verstorbenen

„Dieses Wasserspiel vor der Schlossgartenhalle war sicher im Sinne von Berthold Restle“, erklärte Ortsvorsteher Edgar Lang. Das Wasserspiel wurde schon vor mehreren Wochen im Eingangsbereich der Halle installiert. Gespeist wird es von einer Zisterne, die mit Regenwasser vom Dach der Halle versorgt und von einer Zeitschaltuhr geregelt wird. Der Aufstellungsort wurde wohl gewählt. „Es ist einfach ein guter Platz für alle, für Vereine, Kinder, Spaziergängern und Wanderer“, erklärte der Ortsvorsteher bei der Vorstellung. Die Alternative wäre der Rathausplatz gewesen. Aber auch Bürgermeister Thomas Kugler meinte, dass die Schlossgartenhalle ein Platz ist, wo das Leben stattfindet. Das zeigte auch sogleich die kleine Feier an der Halle. Der Musikverein Aach-Linz begleitete das Ereignis und rund 100 Bürger ließen sich dies nicht entgehen.

Weitere Holzbänke um den Ort geplant

Beim Wasserspiel wurde eine hölzerne Sitzbank erstellt, die ebenfalls über Spenden finanziert wurde. Zudem wurde die gepflasterte Fläche um rund zwei Meter erweitert und bietet nun Platz für drei Fahnenmasten. Die Pfullendorfer Fahne konnte schon mal als erstes diesen Event begleiten. Wie der Ortsvorsteher noch erklärte, werden alsbald rings um Aach-Linz noch weitere Holzbänke aufgebaut, die ebenfalls über den Nachlass finanziert werden. Über den Tod hinaus, der Gemeinschaft etwas zugutekommen zu lassen, würdigte Thomas Kugler als aller Ehren wert.