Exakt am 26. April sind Sie 100 Tage der Chef im Pfullendorfer Rathaus. Wie geht es Ihnen?

Mir geht es gut. Ich bin mit viel Freude bei der Arbeit und habe ein gutes Gefühl.

Seit Wochen sind Sie bei Veranstaltungen von Vereinen, Gruppierungen und Institutionen präsent – welche Fragen haben die Teilnehmer an den neuen Bürgermeister?

Die Menschen interessieren sich tatsächlich für mich persönlich, und sprechen weniger konkrete Projekte oder Wünsche an. Sie fragen nach, wie ich mich eingelebt habe und wie die ersten Arbeitswochen waren. Man hat ein ehrliches Interesse an mir und das freut mich sehr. Mir sind solche Begegnungen und Kontakte auch sehr wichtig.

Das Ehepaar Diana und Ralph Gerster mit Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz (links). nach der offiziellen Vereidigung. | Bild: Volk, Siegfried

Viele Themen waren Ihnen sicher als Bürgermeister von Herdwangen-Schönach geläufig – mit welchen neuen Themen müssen Sie sich in Pfullendorf beschäftigen?

Ich war vor meiner Bürgermeisterzeit in Herdwangen-Schönach ja schon Kämmerer in Illingen mit 7500 Einwohnern und Hauptamtsleiter von Blumberg, einer Stadt mit rund 11 000 Einwohner. Daher sind mir die Themen von großen Kommunen natürlich vertraut. Aber es gibt auch neue Felder wie die medizinische Versorgung, wobei ich als Kreisrat die Entwicklung bei der SRH Kliniken GmbH selbstverständlich kenne. Wichtige Themen sind der Kindergartenbedarfsplan, der geplante Realschulneubau und aktuell das Pflegeheim.

Der Geschäftsführerposten ist vakant?!

Nach der überraschenden Kündigung der Geschäftsführerin bedeutet das für das Team, aber auch die Verwaltung, mehr Arbeit. Jeweils dienstags haben wir mit den Beteiligten ein Jour fixe und besprechen die wesentlichen Themen. Absolut angetan bin ich von der Teamleistung, die die Beschäftigten im Pflegeheim leisten und dankbar bin ich auch über die Unterstützung von Kämmerer Michael Traub. Was den Geschäftsführerposten angeht, bin ich guter Hoffnung, dass wir bald eine Nachfolgelösung haben.

Was hat Sie bei Ihrer Einarbeitung in den Bürgermeisteralltag von Pfullendorf am meisten überrascht?

Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich hatte mir die Einarbeitung etwas schwieriger vorgestellt, aus Respekt vor der Aufgabe. Aber ich wurde mit viel Offenheit und Wertschätzung empfangen und die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ist sehr konstruktiv.

Gelungener erster Auftritt am „Schmotzigen Dunschdig“: Bei einem Surfwettbewerb zwischen Stegstreckerchef Andreas Narr (links) und Bürgermeister Ralph Gerster wurde der Kampf um das Rathaus letztlich zugunsten der Narren entschieden. | Bild: Volk, Siegfried

Sie haben für Herbst eine Klausurtagung des Gemeinderates angekündigt?

Ja. Es geht darum, die strategischen Ziele für die Entwicklung der Stadt vorzugeben, das heißt, sich nicht im Klein-Klein-zu verlieren. Grundlage ist natürlich die finanzielle Situation und deshalb müssen wir definieren, welche Projekte denn in Zukunft Priorität haben und welche nicht.

Können Sie Beispiele nennen?

Der Kindergartenbedarfsplan zeigt, dass wir je drei zusätzliche Gruppen für die Betreuung der unter Dreijährigen und über Dreijährigen brauchen. Was ist mit dem Tagheim, dessen Neubau derzeit mit acht Millionen Euro prognostiziert wird? Was ist mit dem Schulcampus, wo schon 35 bis 40 Millionen Euro als Investition genannt werden? Die Frage lautet: Wie wollen wir das finanziell stemmen? Wir benötigen Fördermittel, müssen aber auch ausreichend Eigenkapital ansparen. Klar ist, dass bei einer Klausurtagung auch die Gemeinderatsfraktionen ihre Themen vorstellen und man darüber diskutiert. So auch die Frage zur Nachnutzung des alten Pflegeheims.

Welche Idee haben Sie?

Das Pflegeheim ist geeignet für verschiedenste Nutzungen. Vor dem aktuellen Hintergrund der Flüchtlingskrise ist aber auch die Frage, ob es für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden soll. Wir haben die Zimmer und auch Gemeinschaftsräume sind vorhanden. Derzeit haben wir von der SRH Kliniken GmbH im ehemaligen Krankenhaus den fünften Stock für die Flüchtlingsunterbringung gemietet, und bezahlen monatlich eine hohe Summe. Wir bekommen zwar vom Land die Kosten erstattet, aber bei der Unterbringung im Pflegeheim würde dieses Geld unserem Spitalfonds zugutekommen. Klar ist, dass wir als Stadt wie alle Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme an die Belastungsgrenze kommen. In den nächsten vier Jahren haben wir jeweils 500 000 Euro für die Unterbringung vorgesehen. Wir wollen natürlich vermeiden, dass womöglich Hallen als Wohnraum genutzt werden muss. Dieses Damoklesschwert schwebt immer noch über uns.

Bürgermeister Ralf Gerster, Generalmajor Michael Hochwart und Oberst Albrecht Katz-Kupke (von links) bei der Kommandoübergabe. | Bild: Volk, Siegfried

Bei den Haushaltsberatungen hat die UL vorgeschlagen, dass die Stadt innerstädtische Gebäude oder Grundstücke kauft, um Wohnraum zu ermöglichen – wie stehen Sie zu dieser Idee?

Die Idee ist interessant und überlegenswert, aber wie steht es um die Finanzierbarkeit? Was ist für uns leistbar? Die Frage, wie man mit solchen Projekten umgehen, wird sicher ein Thema bei der Klausurtagung des Gemeinderates. Haben wir das Eigenkapital, um eine Wohnbaugesellschaft zu gründen? Benötigen wir Fremdkapital und wie bewältigen wir Tilgungs- und Zinszahlungen? Und, warum auch immer das so ist, für kommunalen Wohnungsbau gibt es keine Fördermittel. Und wie können wir vor diesem Hintergrund noch sozialverträgliche Mieten anbieten?

Man könnte doch weitere Gesellschafter mit ins Boot holen?

Diese Investoren wollen eine Rendite. Wie ist das zu schaffen, wenn man sozialen Wohnraum baut beziehungsweise zur Verfügung stellt? Klar ist für mich, dass wir das Realistische anstreben müssen. Ich werde kein Wunscherfüller sein können, möchte als Bürgermeister aber ein Ermöglicher sein.

Wollen Sie weitere Veränderungen anstoßen?

Eindeutig beim Stadtmarketingkonzept. Wir haben eine Wirtschaftsförderung, Innenstadtförderung und Tourismusmarketing. Hier müssen wir ein gemeinsames Konzept entwickeln und die Kräfte bündeln. Wichtig ist mir, die wirtschaftliche, ebenso wie die touristische Attraktivität unserer Stadt herauszustellen. Auch und besonders für unsere Mitbürger, denn in vielen Gesprächen habe ich festgestellt, dass viele Einwohner nicht wissen, was wir alles haben. Angefangen vom Seepark, Rad- und Wanderwege bis hin zur Gastronomie oder Keller- und Räuberführungen. Wir müssen das Innenmarketing verbessern, um das Interesse unserer Bürger für ihre Stadt wecken.

Gibt es Anfragen für das Ott-Areal?

Es gibt Anfragen, angefangen von Gewerbeansiedlung bis hin zu Wohnbau. Für mich ist die Marschroute klar. Miteinander müssen Gemeinderat und Verwaltung zunächst klären und festlegen, was auf dem Gelände entwickelt werden soll. Grundsätzliche Ideen seitens der Verwaltung hierzu gibt es schon, die aber zuerst dem Gemeinderat vorgetragen werden sollen.