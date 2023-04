Eine ganz besondere Veranstaltung findet am Sonntag, 23. April, in Wilhelmsdorf statt – ein Inklusionsspieltag. Darüber informiert Michael Kessler, Verantwortlicher und Trainer der Fußballmannschaft der FG 2010 WRZ Unified.

Dieses besondere Fußballteam wurde von der Fußballgemeinschaft 2010 Wilhelmsdorf/ Riedhausen/Zußdorf (FG 2010 WRZ) in der Saison 2018/2019 erstmals für den Spielbetrieb gemeldet. Das Wort „Unified“ beschreibt ein Projekt, in dem Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen, psychischen Erkrankungen, aber auch Menschen aus allen sozialen Schichten gemeinsam durch den Fußball Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben sollen. Die Unified-Mannschaft spielt für die FG 2010 WRZ unter dem offiziellen Namen FG 2010 WRZ Unified 4 und ist die vierte aktive Herrenmannschaft des Vereins.

Seit fünf Spielzeiten ist die Unified-Mannschaft Teil der Kreisstaffel B3 Reserve des Bezirks Bodensee, und seitdem sind etwa 50 Spieler, davon 15 Personen mit einer Beeinträchtigung, angetreten – und das Team gewinnt regelmäßig. „Das zeigt, dass es mit Mut und Wille sehr wohl möglich ist, alle Menschen im Fußball zu integrieren“, sagt Michael Kessler. „Wir sind eine normale Fußballmannschaft, wie jede andere auch. Nur die Kommunikation, die Geduld und das Verständnis füreinander, weichen etwas ab, da das Leistungsvermögen der einzelnen Spieler sehr stark variiert.“ Bei der Kommunikation ist es nach seinen Angaben zwingend notwendig, in einfacher Sprache oder in Gebärden zu kommunizieren.

Um auf dieses inklusive Projekt aufmerksam zu machen, veranstaltet die FG 2010 WRZ am Sonntag den Inklusionsspieltag, und alle aktiven Teams der FG tragen deshalb ihre Heimspiele auf dem Hauptplatz der TSG Wilhelmsdorf aus. Zudem ist geplant, auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen und über die DKMS eine Typisierung durchzuführen. Um 11 Uhr ist das Spiel FG 2010 WRZ Unified gegen SV Schmalegg II, um 13.15 Uhr das Spiel FG 2010 WRZ II gegen SG Alttann/Bergatreute und um 15 Uhr das Spiel FG 2010 WRZ I gegen TSV Eschach II. Ab 11 Uhr stehen Mitmachangebote wie Sinnesparcours mit Fußball-Messanlage, Torwand zur Verfügung.