Pfullendorf vor 1 Stunde

Warum ein Pfullendorfer Arzt sich zum Lokführer ausbilden lässt

Christoph Ochsenfahrt ist Oberarzt der Anästhesie am Krankenhaus in Sigmaringen, zuvor in Pfullendorf. Jetzt macht er eine Ausbildung zum Lokführer, um auf der Räuberbahn zu fahren. Plant er einen Berufswechsel?