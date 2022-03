Ostrach (sah) Die frühlingshaften Temperaturen ziehen Menschen derzeit ins Freie. „Ich will jetzt nur Frühling tanken mit den Augen und allen Sinnen“, beschreibt es eine Kundin bei Stangen Schmid in Ostrach.

In Ostrach feiern die teilnehmenden Geschäfte am 27. März beim „Life-Style-Sonntag“ mit ihren Kunden den Frühling und öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Gerade mal 20 Minuten Fußweg liegen zwischen dem Parkplatz des Edeka Aktivmarktes Trogisch in der Sigmaringer Straße 14, dem Autohaus Bauknecht in der Hauptstraße 4 und Stangen Schmid in der Heiligenbergerstraße 16 und der Schmid’s Auszeit in der Heiligenbergerstraße 14. Was liegt da näher, als den Life-Style-Sonntag mit einem gemütlichen Sonntagsspaziergang zu verbinden?

Mit den österlichen und frühlingshaften Dekorationen von Stangen Schmid, dem Fachgeschäft für Holz-, Garten-und Dekoartikel, lässt sich das Heim verschönern. Derzeit liegen Sabine Schmid besonders Ganzjahresdekorationen am Herzen. Das sind zeitlose Grundobjekte, die mit wenigen Handgriffen und Komponenten umgewandelt und der jeweiligen Jahreszeit und Stimmung angepasst werden können. Im Trend liegen neben Holz-und Naturmaterialien die Farben Schwarz und Gold, während die zeitlosen „cleanen“ Dekorationsobjekte in Weiß eher „Ruhe und Klarheit“ verströmen. Wer einen neuen Grill für den Sommer sucht, wird bei der großen und stylischen Auswahl bei Stangen Schmid sicherlich fündig. Zu den Neuheiten zählt der Keramik Grill Kamado Joe und der Alleskönner Grill „Masterbuilt“. Grillmeister Oli Wolf führt die Grills vor, Maximilian Schmid bereitet Fleisch und vegetarische Burger zu. In der weitläufigen Gartenausstellung finden Kunden viele Ideen, um den eigenen Garten auf Vordermann zu bringen. Sabine Schmid ist ein Fan der neuen, leichten und ausgefallenen Schals, Pullis und Strickjacken aus recycelter Bio-Baumwolle des niederländischen Strickwarenherstellers Knit-Factory.

Schmid’s Auszeit bietet am Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 20.30 Uhr warme Speisen an. Den ganzen Tag über gibt es süße oder herzhafte Waffeln, frisch gebackene Kuchen, hausgemachte Ostereier und Osterhasen aus Schokolade und Süßes für jeden Anlass aus Fein Schmids Konditorei sowie Bio-Eis von Roddewig aus Illmensee.

Bereits am Samstag, 26. März weiht das Autohaus Bauknecht, der Mehrmarkenspezialist für Neu-, EU-und Gebrauchtwagen und Kraftfahrzeugmeisterbetrieb in Ostrach, von 8 bis 18 Uhr seine neue Waschanlage mit einer Durchfahrtshöhe von 2,70 Metern ein. Eine gute Gelegenheit, um das Auto von den letzten Spuren des Saharastaubes zu befreien. Bei der innovativen, hochmodernen Waschanlage des führenden Herstellers Christ Wash Systems setzt das Team des Autohauses Wert auf eine niedrige Geräuschemission, einen reduziertem Energie- und Wasserverbrauch. Eine patentierte und nur bei Christ erhältliche Gelenkeinrichtung ermöglicht eine vollflächige Seitenwäsche bei höchster Reinigungsleistung. „Nach zehn Jahren hat die Waschanlage ausgedient und es ist Zeit, die Innovationen und Entwicklungen, die der Markt hergibt, mitzunehmen. Wir haben Wert darauf gelegt, dass die neue Waschanlage energie- und umweltschonend ist“, erläutert Birgit Bauknecht. Neu sind auch eine Unterbodenwäsche und, die Erhöhung der Durchfahrtshöhe von 2,40 auf 2,70 Meter. Ein Automat ermöglicht eine bequeme EC-Zahlung. Jeder, der am Samstag von 8 bis 18 Uhr zur Autowäsche kommt, erhält einen Gutschein für eine frisch gebratene Bratwurst vor Ort.

Wohnmobile im Trend

Am Samstag von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr präsentiert das Autohaus Bauknecht seine Wohnmobilflotte. Seit dem Frühjahr 2021 vermietet das Autohaus vier Wohnmobile in verschiedenen Größen mit Platz für zwei bis fünf Personen. Die Besucher können bei der Ausstellung ein Gefühl für das „Wohnraumangebot auf Zeit“ entwickeln. Reisen mit dem Wohnmobil haben sich in den vergangenen zwei Jahren einen wahren Boom erfahren und sind nachhaltiger für die Umwelt als Flugreisen. Auf dem Gelände des Autohauses präsentiert am Sonntag die Vermarktungsinitiative Pfrunger Burgweiler Ried ihre Produkte. Außerdem stellt die Hofbrennerei Werner Schraudolf aus Aach-Linz ihre Liköre, Spirituosen, Gin und Whisky aus eigener Brennerei und Herstellung vor.

Auf dem Parkplatz des Edeka-Aktivmarktes Trogisch in der Sigmaringer Straße kommen Flohmarktliebhaber am Sonntag ebenfalls von 13 bis 18 Uhr bei Rudi’s Flohmarkt auf ihre Kosten und können beim Stöbern so manches Schätzchen ergattern.