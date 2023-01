In der Stadt und den Ortsteilen gibt es laut städtischer Homepage derzeit 33 gastronomische Betriebe, Cafés, Bars und Bistros und seit einigen Tagen sorgt eine Restauration in den sozialen Medien für einige Schlagzeilen. Grund ist eine Überprüfung des Betriebs, die am 5. Dezember von Mitarbeitern des „Veterinärdienstes und Verbraucherschutz“ durchgeführt wurde, wie Dr. Kathrin Romahn, Leiterin des Fachbereichs im Landratsamt, auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte.

Abgabe von Lebensmitteln wurde untersagt

Bei der damaligen Überprüfung habe man erhebliche Hygienemängel festgestellt und deshalb die Abgabe von Lebensmitteln vorübergehend untersagt. Die Wiederaufnahme einer Tätigkeit ist nach Angaben von Romahn erst nach Beseitigung dieser Mängel möglich. Eine Nachkontrolle, die nach Auskunft der Bereichsleiterin bereits am darauf folgenden Tag durchgeführt wurde, ergab, dass die Mängel beseitigt wurden, sodass der Betrieb aufgenommen werden durfte. Der Mängelbericht wurde entsprechend den Vorgaben des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches am 29. Dezember auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht und bleibt für sechs Monate dort sichtbar. Auch, dass die Mängel beseitigt wurden, werde in dem Beitrag aufgeführt, ergänzt die Amtsleiterin.

Kontrollbericht bleibt sechs Monate online

Die Ergebnisse der Überprüfung listen unter anderem Unordnung, Hygienemängel sowie die Überlagerung leicht verderblicher Lebensmittel auf. Bemängelt wird, dass mehrere Tüten mit Abfällen im ehemaligen Thekenbereich gelagert oder Fleisch mangelhaft abgedeckt wurde, bis hin zum Fehlen von Seife beim Handwaschbecken. Mündlich wurde den Betreibern das Herstellen, Behandeln und Abgeben von Speisen untersagt und Proben an die Chemische und Veterinäruntersuchungsanstalt nach Sigmaringen geschickt.

Betreiber wollen Kundenvertrauen schnellstmöglich zurückgewinnen

Dass binnen eines Tages die Mängel behoben und der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte, zeigt die Bemühungen der Betreiberfamilie, die negativen Konsequenzen dieses Prüfdesasters schnellstmöglich zu beseitigen und das Kundenvertrauen zurück zu gewinnen. Tatsächlich zeigen aktuelle Beurteilungen von Gästen nach einem Restaurantbesuch, dass die Besucher mit Speis und Trank zufrieden waren.

Klar ist, dass die Mängelliste vom Dezember für den Betrieb nicht folgenlos bleiben wird. „Wurde in einem Betrieb oder Restaurant erhebliche Mängel festgestellt, so hat diese auch Auswirkungen auf dessen Risikobeurteilung und damit auch auf die künftige Kontrollfrequenz“, kündigt Kathrin Romahn vorab schon an, dass weitere Nachkontrollen zeitnah durchgeführt würden.

1157 Kontrollen wurden 2022 im Landkreis durchgeführt

Der Fachbereich hat im vergangenen Jahr nach ihren Angaben im gesamten Landkreis exakt 1157 Kontrollen in 709 Betriebe durchgeführt: „Dabei wurden in 229 Betrieben Verstöße festgestellt, die zu formellen Maßnahmen, wie kostenpflichtigen Mängelberichten, verwaltungsrechtlichen Anordnungen, Bußgeldern oder Strafanzeigen, geführt haben.“ Verstöße sind nach den Erfahrungen der Kontrolleure in der Hauptsache Hygieneverstöße, aber auch Kennzeichnungsverstöße oder fehlende Schulungen und mangelhaftes Risikomanagement.