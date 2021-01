von Sk

Gegen die Coronaverordnung des Landes Baden Württemberg haben am Freitagabend sechs Jugendliche verstoßen. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich die Personen am Freitag gegen 18.50 Uhr in einer Hütte im Seepark Pfullendorf. Nachdem einem Sicherheitsdienst die Gruppe aufgefallen war, wurde die Polizei hinzugerufen.

Jugendliche zeigen keine Einsicht

Da sich die Jugendlichen auch gegenüber den Beamten uneinsichtig zeigten, erhielten sie einen Platzverweis und wurden alle angezeigt. Sie haben nun mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung zu rechnen, informiert die Polizei.