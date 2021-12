Um den Schulcampus am Standort Sechslindenöschle voranzubringen, muss die Stadt einen Verkehrsplaner einschalten. Diese Vorgabe machte die Verkehrsbehörde der Kommune, denn der Standort wird sich enorm vergrößern. Neben der bisherigen Werkrealschule wird es einen Neubau für die Realschule geben, ebenso soll der Ersatzbau für das evangelische Kindertagheim dort errichtet und auch für das Gymnasium ist ein Erweiterungsbau geplant.

Abbiegespur auf der Aftholderberger Straße ist nötig

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll bekanntlich nach den Plänen der Stadt in Zukunft ein neues Wohngebiet hin zum Galgenbühl entstehen, jedenfalls hat sich die Stadt diese Fläche im neuen Regionalplan gesichert. Die Aftholderberger Straße wird also künftig viel mehr Verkehr bewältigen müssen, und deshalb muss ein gesamtheitliches Verkehrskonzept entwickelt werden. Vorgesehen ist, dass die Kreisstraße im Bereich des neuen „Schulcampus“ erweitert und eine Abbiegespur gebaut wird, die ins Schulgelände führt, erläuterte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses im Rats-und Bürgersaal.

Gesamtkosten von 17,5 Millionen Euro

Am Standort Sechslinden soll eine Verbundschule entstehen und die Realschule eine neue Heimat finden. Die Realschule soll 2,5-zügig und die Werkrealschule 1,5-zügig betrieben werden. Möglicher Beginn für die Umsetzung des Vorhabens, das mit rund 17,5 Millionen Euro taxiert wird, soll spätestens 2024 sein.

Neues Wohngebiet auf der anderen Straßenseite geplant

Wenn dereinst das neue Wohngebiet erschlossen wird, könnte man eine weitere Abbiegespur ausweisen. Geklärt werden muss, ob es Veränderungen beim Busverkehr geben wird und welchen Parkbedarf für Lehrer sowie den Lieferverkehr benötigt wird. „Das werden wir in enger Zusammenarbeit mit den Schulen klären“, sicherte Peter zu. In seiner Planung hat er vor dem geplanten neuen Kindergarten eine Art „Abholpunkt“ vorgesehen, wo Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen und holen können. Er sehe diesen Abholpunkt sehr kritisch, fragte Michael Zoller (UL), ob man diese Praxis wirklich fördern solle. Er schlug stattdessen eine Einbahnstraßenregelung vor, so dass es beim Bringen und Abholen der Kindergartenkinder keinen Gegenverkehr auf der Zufahrtsstraße gibt. Die Energieversorgung des künftigen Gebäudekomplexes wird durch eine Heizzentrale gesichert, die gleichfalls neu gebaut wird.

Planung kostet 150 000 Euro

Einstimmig vergab der Technische Ausschuss die Ingenieurleistungen, die auch die Entwässerungsplanung des Plangebietes umfasst, an das Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger für 150 000 Euro. Mit dem Büro habe man sehr gute Erfahrungen gemacht, ergänzt Peter. „Wir müssen das machen“, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler, dass die Maßnahmen des Bebauungsplans Sechslindenöschle von den Behörden als Eingriff in eine klassifizierte Straße bewertet würde.