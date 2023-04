Der verkaufsoffene Sonntag der Stadt Pfullendorf am 23. April steht ganz im Zeichen der Gesundheit, der Bewegung und der Fitness, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es in der Pfullendorfer Altstadt verschiedene Unternehmen, die sich diesem Thema mit ihren Ständen widmen. So können Besucher laut Mitteilung zum Beispiel vor Ort eine Vitalstoffanalyse durchführen lassen oder im Vortragsraum im Bürgerbüro den Ausführungen und Tipps von Jan-Peter Brehm und seinem Team der Körperwerkstatt zum Thema Kinesio Tape zuhören. Die beiden ortsansässigen Fitness-Studios seien ebenso vor Ort wie der Tennisclub Pfullendorf oder das Tauchsport-Zentrum. Passend dazu können sich Interessierte am Stand der Ferienregion Nördlicher Bodensee über Ausflugsziele und Möglichkeiten in der Region informieren, wie zum Beispiel die Räuberbahn, so die Mitteilung.

Currywurst und Gemüse-Muffins

Auch die Verpflegungsstände hätten sich dem Thema Gesundheit verschrieben. Zwar könne nicht gänzlich auf die klassische Rote verzichtet werden, aber es gebe auch Smoothies oder Muffins mit Gemüse, Obstspieße oder frisches Obst. Auch die ansässige Gastronomie und die Straßencafés sind geöffnet – und natürlich auch die Geschäfte in der Altstadt ebenso wie das Linzgau-Center oder das Seepark-Center.

Als besonderen Anziehungspunkt lädt die Stadtbücherei in der Steinscheuer um 15 Uhr zu einer Vernissage mit Umtrunk ein. Die Ausstellung „Spielräume“ zeigt bis Ende Juli Bilder und Skulpturen von Magdalena Oppelt und Petra Harder. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Formation Liaison Tangonale. Erstmalig wird an diesem verkaufsoffenen Sonntag zudem der Bürgerbus von 13 bis 18 Uhr seine gewohnte Strecke fahren und Besucher und Pfullendorfer durch die Stadt kutschieren, schreibt die Stadt weiter. Die Kosten für die Fahrt übernimmt demnach die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf und somit ist die Fahrt mit dem Bürgerbus für die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags kostenlos.