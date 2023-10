Pfullendorf – Am 22. Oktober ist es wieder soweit. Die Pfullendorfer Einzelhändler laden zum traditionellen verkaufsoffenen Sonntag ein. Unter dem Motto „Pfullendorf in Bewegung“ wird die Altstadt zum Besuchermagnet für Familien und bietet allerlei Spaß und Unterhaltung. Eine bunte Spielstraße sorgt für Familienunterhaltung. Veranstalter sind die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) und die Stadt Pfullendorf. Für die Wirtschaftsinitiative sind Katrin Klaiber und Hans-Peter Langer das ideenreiche Organisationsteam des verkaufsoffenen Sonntags. „Es freut uns sehr, dass die Aktion bunte Spielstraße für Kinder im vergangenen Jahr so großen Anklang gefunden hat. Das rief geradezu nach einer Wiederholung“, unterstreichen Katrin Klaiber und Hans-Peter Langer, die sich über die große Beteiligung der Vereine, Schulen und Kindergärten freuen.

Freude an der Bewegung

„Pfullendorf in Bewegung“ lautet das Motto. Passend dazu sind quer durch Altstadt verschiedene Stände mit Spiel- und Bewegungsangeboten aufgebaut. Die Stände werden von Schulklassen, Kindergärten oder auch von Jugendmannschaften der örtlichen Vereine betrieben. „Für jedes Kinderalter gibt’s was“, versprechen Klaiber und Langer. Unermüdlich setzt sich das Organisationsteam dafür ein, die Pfullendorfer Innenstadt und historische Altstadt zu beleben.

Als besonderer Gast wird das Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg vor Ort sein. Angeführt von Emily dem Eichhörnchen sorgen die Biene Bea, die Maus Milo, der Frosch Frieda, der Maulwurf Matti und die Spinne Samira in der ganzen Familie für tierisch viel Bewegung. „Jede Bewegungsstation steht für eine motorische Grundfähigkeit wie zum Beispiel Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination. Jede Fähigkeit wird durch eine Station spielerisch erlebbar und von einem der Tiere repräsentiert“, erklärt Susanne Weimann von der Kinderturnstiftung. Für fleißige Teilnehmer liegen an den Ständen wieder Stempelkarten aus. Die vollen Stempelkarten können dann im Schreibwaren- und Geschenkeladen Klaiber gegen eine kleine Überraschung eingetauscht werden. Dieses Mal hat sich die Wirtschaftsinitiative eine eisig sportliche Überraschung ausgedacht.

Bei so viel Unterhaltung darf natürlich auch das Einkaufen nicht zu kurz kommen. Daher öffnen die Geschäfte in der Innenstadt, im Linzgau Center, der Otterswanger Straße oder auch im Seepark Center von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und locken mit attraktiven Angeboten. Vereine bringen sich nicht nur mit Spielideen, sondern auch in der Bewirtung der Besucher ein. Der Marktplatz bietet wie gewohnt Platz für das leibliche Wohl. Für die kleinen Besucher steht das beliebte Kinderkarussell bereit und Naschkatzen werden am Süßwarenstand fündig.

Bürgerbus und Räuberbahn

Besucher können bequem mit dem „BürgerBus“ in die Stadt fahren. Und das sogar kostenlos, denn die Fahrtkosten werden von der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf übernommen. Für Besucher von außerhalb empfiehlt sich die Anreise mit der Räuberbahn: Ganz bequem und ohne Parkplatzsuche bringt diese ihre Fahrgäste direkt nach Pfullendorf.

Auch die beiden städtischen Museen beteiligen sich an der bunten Spielstraße und öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Räumlichkeiten. Die Spitalpflege öffnet das Café Obertor in ihrem Wintergarten. Im Alten Haus sorgt der Zauberer Magic Mike um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr für staunende Kinderaugen und im Bindhaus bietet die Kinder- und Jugendkunstschule eine Druckwerkstatt zum Mitmachen an.

Die Stadtbücherei lädt zu einem familienfreundlichen Programm in die Steinscheuer ein. Passend zum Motto verwandelt sich die Bücherei ab 13 Uhr in eine große Spielezone, wo Dutzende brandneuer Brettspiele an verschiedenen Spieletischen ausprobiert werden dürfen. Hierfür wurde der ohnehin schon beachtliche Spielebestand um 50 aktuelle und attraktive Kinder- und Gesellschaftsspiele ausgebaut. Parallel dazu findet der alljährliche große Medienflohmarkt statt. Für einen symbolischen Betrag stehen hier Hunderte aussortierter Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher aus dem Bibliotheksbestand zum Verkauf, aber auch eine Vielzahl fast neuwertiger Unterhaltungsromane aus Privatbeständen. Hierfür nimmt die Stadtbücherei gerne noch gut erhaltene und nicht zu alte Buchspenden aus privater Hand entgegen. Ein Wiedersehen gibt es mit der Künstlerin Mariposa, die mit ihrem professionellen Kinderschminken wahre Kunstwerke auf die Kindergesichter zaubern wird.

Erstmals Neubürgerempfang

Zum ersten Mal wird der Neubürgerempfang in das Programm des verkaufsoffenen Sonntags eingebunden. Die Stadt lädt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde und der römisch-katholischen Kirchengemeinde die Neubürger um 11.30 Uhr in den Rats- und Bürgersaal, Kirchplatz 7, ein. Nach einer kurzen Begrüßung bleibt ausreichend Zeit für Gespräche, bevor Interessierte um 12.30 Uhr zu einer Stadtführung eingeladen sind. „Uns ist es wichtig, Pfullendorf von seiner lebendigen Seite zu präsentieren und den Neubürgern die Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, aufzuzeigen. Da spielen die Geschäfte in der Altstadt, im Linzgau Center oder auch im Seepark Center natürlich eine zentrale Rolle“, sagt Bürgermeister Ralph Gerster zum neuen Konzept.