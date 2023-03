Ostrach – Der Frühling ist im Anmarsch. Und er wird bunt. Davon kann man sich in Os-trach beim verkaufsoffenen Lifestyle- und Schau-Sonntag bei Stangen Schmid und Autohaus Bauknecht von 13 bis 18¦Uhr überzeugen.

In einem knalligen Grün kommt beispielsweise der Streetbooster daher. Streetbooster sind klappbare Elektroroller, die man ab 14 Jahren mit Mofa-Plakette fahren darf. Die wendigen Scooter wiegen je nach Modell rund 14 oder 20 Kilogramm und erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von 22 km/h. „Die Streetbooster mit Straßenzulassung sind neu bei uns“, berichtet Birgit Bauknecht. „Sie stehen am Sonntag für Probefahrten bereit. Unser Junggeselle Valentin Barth kennt sich gut mit den Streetboostern aus und kann Fragen beantworten.“

Wem ein Fahrzeug mit vier Rädern lieber ist: Einige Neu-, Gebraucht- und Jahreswagen verschiedener Marken stehen auf dem Gelände des Autohauses zum Verkauf, darunter zwei Roadster, sprich sportliche Cabriolets.

Für alle, die Urlaubspläne schmieden: Großer Beliebtheit erfreuen sich die Wohnmobile, die Bauknecht nun im dritten Jahr vermietet und verkauft. „Der Preis für ein Mietfahrzeug beginnt bei 90 Euro am Tag. Urlauber können bei uns auch Zubehör wie Geschirr und Campingmöbel dazubuchen“, informiert Birgit Bauknecht. Die Wohnmobile mit zwei, vier oder fünf Schlafplätzen können am Sonntag besichtigt werden. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen im Autohaus.

Nur noch wenige Wochen bis Ostern – bei Stangen Schmid finden Kunden von Hasen über Lämmchen und Hühner die passende Dekoration für Haus und Garten. Ein großes Thema, so Karl Schmid, sind Schaukeln, Klettertürme und andere Spielgeräte für Kinder. Frühblüher bringen endlich Farbe in Kästen und Beete. Oder man lässt sich bei Stangen Schmid einen schönen Strauß mit Weidenkätzchen, Ranunkeln, Anemonen und anderen Schnittblumen zusammenstellen.

Fräulein Schmid hat in ihrer Backstube schon feine Schokoladen- und Gebäckkreationen gezaubert. Wer frischen Kuchen des Fräuleins genießen möchte: Die Auszeit nebenan ist geöffnet, bei schönem Wetter auch die Gartenwirtschaft.

Sobald das Thermometer wärmere Temperaturen anzeigt, nimmt auch die Grillsaison an Fahrt auf. Das nötige Equipment gibt es bei Stangen Schmid. Eine Neuheit ist der mit Gas betriebene Pizza-Grill Etna mit rotierendem Pizzastein und 500 Grad Hitze. An den beliebten Grillkursen hält Schmid auch in diesem Jahr fest. Wer sein BBQ-Know-how vertiefen will: Es gibt spezielle Steak-, Wild-, Fisch- oder Burger-Seminare. Grillmeister Oliver Wolf führt vom Ofyr mit der Feuerplatte bis hin zum Kamado-Grill alle Modelle vor. Maxi Schmid serviert gegrillte Streetfood-Sandwiches.

Ergänzend zu Gourmet Berner wurde eine weitere Delikatessen-Marke ins Sortiment genommen: Deligreece mit Olivenöl, Ouzo, Wein, Tees, Honig, Gewürzen und anderen Spezialitäten aus Griechenland.