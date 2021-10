Pfullendorf (kaj) „Ich freue mich darauf, dass die Innenstadt am Sonntag hoffentlich so richtig belebt sein wird, nachdem wir zwei Jahre mit dem Verkaufssonntag aussetzen mussten“, sagt Geschäftsfrau Katrin Klaiber und dürfte mit dieser Aussage vielen aus dem Herzen sprechen. Am 17. Oktober ist ab 13 Uhr nicht nur die Möglichkeit zum Bummeln und Einkaufen geboten, auch das Programm dürfte die Menschen in die Stadt locken. Übrigens auch auf dem Schienenweg: Die Räuberbahn bringt Besucher aus Richtung Aulendorf bequem bis zum Stadtgarten. Weil die Räuberbahn-Saison am Wochenende zu Ende geht, erhalten alle Fahrgäste am Pfullendorfer Bahnsteig eine kleine Überraschung.

Bereits am Samstag, 16. Oktober (12 bis 21 Uhr) beginnt das Streetfood- Festival und lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein. Zutritt in den Stadtgarten haben nur jene mit 3G Nachweis und die Kontaktdaten werden erfasst. An zwölf Foodtrucks, die auch Veganer und Vegetarier ansprechen, werden beispielsweise Hamburger, Falafel-Bowls, Nachos oder Balkan-Spezialitäten angeboten.

Wer farbenfrohe Kunstwerke des Pop Art-Künstlers James Rizzi sehen will: Die Ausstellung „James Rizzi – back in town“ in der Städtischen Galerie „Alter Löwen“ wird am Sonntag eröffnet. In der Stadtbücherei Pfullendorf findet ab 13 Uhr der traditionelle Medienflohmarkt statt. Zur Auswahl stehen hunderte von Romanen, Sachbüchern, Kinder- und Jugendbüchern, CDs und DVDs.