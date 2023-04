Eine Übersicht des aktuellen Veranstaltungsprogramms zum verkaufsoffenen Sonntag wird in der Woche davor auf den Social Media Kanälen Instagram und Facebook gepostet, gibt Hans-Peter-Langer an. Der Termin für den nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Pfullendorf steht schon fest. Der Verkaufssonntag soll am 22. Oktober 2023 mit einem Kinderfest verbunden werden. Bewerbungen können bereits an die WIP gerichtet werden.

Das Thema Gesundheit spiegelt sich auch im Angebot der Bewirtungsstände wider. Zwar wird nicht gänzlich auf die klassische „Rote Wurst“ verzichtet, aber es werden auch Muffins mit Gemüse, Obstspieße, Smoothies oder frisches Obst vom REWE Markt Eberhard angeboten. Der gemütliche Einkaufsbummel durch die Geschäfte der Innenstadt kann mit einem Besuch in der Gastronomie und den Straßencafés abgerundet werden. Neben Aktionsständen und der Gastronomie locken die Geschäfte in der Innenstadt, das Linzgau-Center und das Seepark-Center mit vielfältigen Aktionen und attraktiven Angeboten.

Pfullendorf – Ganz im Zeichen der Gesundheit und Fitness steht der verkaufsoffene Sonntag am 23.¦April in Pfullendorf. In der historischen Pfullendorfer Altstadt greifen von 13 bis 18 Uhr verschiedene Unternehmen dieses Thema auf. Im speziell eingerichteten Vortragsraum im Bürgerbüro gibt Jan-Peter Brehm mit seinem Team der Körperwerkstatt Tipps zum „Kinesio Tape“. Ebenso sind die beiden ortsansässigen Fitnessstudios, der Tennisclub Pfullendorf und das Tauchsport-Zentrum vor Ort. Mehrere Aufführungen von Sports Barz auf den World Jumping Fitnesstrampolinen werden in der Hauptstraße geboten. Zu „Gesund und Fit“ gehört auch die Bewegung in der Natur. Die Tourist-Information Nördlicher Bodensee informiert die Besucher über Ausflüge und Ziele in der Region und überdie Räuberbahn.

Pfullendorf (kaj) OBI im Seeparkcenter hat am verkaufsoffenen Sonntag, 23. April, geöffnet. Dann können Kunden das neu errichtete Gartencenter in Augenschein nehmen und sich mit allem eindecken, was Garten, Balkon und Terrasse frühlings- und sommerfit macht. Seien es Blumen, Kräuter, Salatsetzlinge, Sträucher oder Jungbäume, Erden, Dünger, Töpfe und Pflanzkübel, Hochbeete, Rankhilfen, Regentonnen, Zaunelemente, Heckenscheren… Auch Gartenmöbel und Grills samt Zubehör gehören zum großen Sortiment, denn ein Garten soll ja nicht nur Arbeit machen, sondern auch der Entspannung dienen.

Im Jahr 2022 hat Obi eine 1000 Quadratmeter große Fläche des ehemaligen „Dänischen Bettenlagers“, heute „Jysk“, dazugewonnen. Der so genannte Boutique-Bereich mit Deko-Artikeln und Indoor-Pflanzen konnte deutlich erweitert werden. Allein der Verkaufstisch mit den vielen Kakteen ist eine Augenweide für alle Fans dieser dornigen Gewächse. Wer es lieblicher mag: Es fehlt auch nicht an Orchideen und Blühpflanzen.

Ein besonderes Highlight ist das neue Gewächshaus mit automatischer Bewässerung und Cabriodach, das für eine optimale Temperatur und Belüftung in der Halle sorgt. Durch die besseren Bedingungen können Gehölze, Beet- und Balkonpflanzen in deutlich höherer Qualität angeboten werden. Vor dem Umbau befand sich das Pflanzensortiment im Freien vor dem Markt und war von Hitze bis Frost der Witterung ausgesetzt.

Im 800 Quadratmeter großen Gewächshaus stehen auch die handverlesenen mediterranen Pflanzen wie Zitronen- und Olivenbäume. Die Ware wird übrigens nicht von der Zentrale zugeteilt, sondern von Pfullendorfer Obi-Mitarbeitern direkt in der Toskana ausgesucht. Auch geht es zwei Mal im Jahr nach Norddeutschland, um sich bei dortigen Baumschulen einzudecken.

Das frühere Gewächshaus am anderen Ende des Marktes wurde zur Baustoffhalle umgewandelt, wo beispielsweise Isolier- und Dämmmaterial, Mörtel, Zement, Dielen aller Art, Fenster und Türen zu finden sind. Hier bekommt Hilfe, wer Unterstützung in Sachen Bad-, Garten- und Bauelemente-Planung braucht. Um den Kunden ein Plus an Service zu bieten, wurde in diesem Bereich eine zusätzliche Checkout-Kasse für Expressabholungen, Kundenaufträge, Bausortimente und Mietgeräte eingerichtet. Und weil so ein Betonmischer oder Holzfaserdämmplatten schwer und sperrig sind: Für größere Einkäufe stehen direkt am Checkout Hänger-Parkplätze zur Verfügung.

Das Unternehmen

Der Bau- und Heimwerkermarkt OBI Pfullendorf hat durch den Umbau 1800 Quadratmeter Fläche dazugewonnen und verfügt nun über eine Verkaufsfläche von insgesamt 6500 Quadratmetern. In Pfullendorf gibt es Obi schon seit 33 Jahren, früher an der Bergwaldstraße, seit 2010 im Seeparkcenter. Am verkaufsoffe­nen Sonntag ist der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.