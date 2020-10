von SK

Nachdem eine 34-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Bad Saulgau und Ostrach vor einer Polizeikontrolle flüchtete und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamten die Frau kontrollieren, da sie in Fulgenstadt in ihrem unbeleuchteten Jeep saß.

Frau fährt mit Vollgas davon

Bei Erkennen der Polizeistreife gab sie Vollgas und missachtete in der Folge jegliche Anhalteaufforderungen der Beamte. Sie flüchtete mit ihrem Fahrzeug von Fulgenstadt über die L 283 in Richtung Bad Saulgau und weiter über die L 280 in Richtung Ostrach. Dabei gefährdete sie durch mehrfaches Überholen an unübersichtlichen Stellen den Gegenverkehr, der teilweise stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Autofahrerin prallt bei ihrer Flucht gegen einen Baum

Auf der gesamten Strecke war sie ohne Licht unterwegs und überschritt dabei mehrfach erheblich die zugelassene Geschwindigkeit. Im Bereich Tafertsweiler lenkte die Frau ihren Wagen unvermittelt in einen Acker und prallte im weiteren Fahrtverlauf gegen einen Baum. Nach dem Unfall konnte sie zunächst weiter zu Fuß flüchten. Sie wurde kurze Zeit später im Rahmen der polizeilichen Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, festgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten konnten bei der Frau Anzeichen für eine Medikamentenbeeinflussung feststellen. Sie wurde aufgrund ihrer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sigmaringen unter Telefon 0 75 71/10 40 zu melden.