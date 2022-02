Burkina Faso hatte zuletzt durch einen Militärputsch und den sich ausbreitenden Terror des so genannten Islamischen Staates in der Sahel-Zone für Schlagzeilen gesorgt. Die Vereinten Nationen stufen den Staat mit seinen rund 22 Millionen Einwohnern als eines der ärmsten Länder ein und listet es in seinem Human Index auf Platz 182 von 189 Ländern. „Pro-Burkinabe“ hat mit Spendengeldern unter anderem den Bau einer Krankenstation ermöglicht, die 2019 den Betrieb aufgenommen hatte. Denn ein Grundproblem bei der medizinischen Versorgung in dem armen Land ist, dass jede Behandlung Geld kostet und auch das nötige Material selbst bezahlt werden muss. Die Angst vor den Kosten hält die Menschen davon ab, überhaupt einen Arzt aufzusuchen.

Hälfte der Baukosten von Schmitz-Stiftung aufgebracht

Vor zwei Wochen konnte man nun einen lang gehegten Wunsch verwirklichen – die Eröffnung einer Entbindungsstation. Die Hälfte der 60 000 Euro Baukosten wurde vom Verein aufgebracht, die übrige Bausumme von der Schmitz-Stiftungen erbracht, die zum Bundesministerium für wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung gehört. Das Gebäude wurde von einer ortsansässigen Baufirma erstellt und auch die Planung haben die Afrikaner mit ihrer eigenen Infrastruktur gestemmt, berichtet der Pfullendorfer Friedrich Reutter, Vorsitzender von Pro-Burkinabe.

Entbindungsstation soll sich zum Trainingszentrum entwickeln

Unter Leitung von Pastor Salomon Sawadogo, der seit Jahren Ansprechpartner und Verbindungsmann zwischen Burkina Faso und Pfullendorf agiert, soll mit der neuen Station die Kinder- und Müttersterblichkeit verringert werden. Die dort beschäftigten Hebammen und Pfleger sollen nicht nur die Frauen bei der Entbindung unterstützen, sondern die Station soll sich zu einem Trainingszentrum entwickeln, in dem Schulungsangebote in Hygiene oder Kinderpflege angeboten werden.

Genitalverstümmelung ist in Burkina Faso weit verbreitet

Die Frauen sind in Burkina Faso enorm gefordert, denn sie leisten den Hauptteil der Familientagesarbeit. Um 4 Uhr morgens sind sie schon auf den Beinen, müssen sich um das Haus kümmern, die Kinder und oft Wasser von weit entfernten Brunnen holen. Durch Mangelernährung sind die meisten Frauen unterernährt und zudem beschnitten. Ist dann eine schwangere Frau noch genitalverstümmelt, wird die Geburt eines Kindes zum Martyrium.

Hunderttausende Menschen fliehen vor dem IS-Terror

Viele hunderttausend Menschen sind in Burkina Faso vor dem IS-Terror geflohen und hausen unter schwierigsten Bedingungen in den Städten, und auch hier hat „Pro-Burkinabe“ ein Projekt gestartet. Im Flüchtlingslager Louda, nahe der Stadt Kaya, wurden mit Hilfe des Vereins 14 kleine Häuschen errichtet, in der aktuell mehr als 50 Menschen leben. Ein Tropfen auf den heißen Stein, denn allein in Kaye sind 466 000 Flüchtlinge registriert. Aber wie immer, geht es bei solchen Hilfen und Entwicklungsprojekten nicht um den Stein, sondern um den Tropfen.

Verein hat auch ein Patenschaftsprojekt

Der Verein „Pro-Burkinabe e.V. – Christlicher Verein zur Unterstützung von Menschen in Burkina Faso“ wird Friedrich Reutter als Vorsitzendem geleitet, Rainer Kotz ist sein Stellvertreter, Tina Klaiber ist Schriftführerin und Joseline Reutter ist Kassiererin. Derzeit wurden rund 60 Patenkinder vom Verein vermittelt und betreut. Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten ist momentan die Flüchtlingshilfe mit dem Ausbau des Flüchtlingsdorfes und Lebensmittelhilfen. Spendenkonto: DE52 6905 1620 0000 57 50 01)