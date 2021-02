„Für uns war es keine Frage, dass wird uns trotz der coronabedingten Verschiebung mit eigenen Beiträgen an den 800-Jahr-Feierlichkeiten beteiligen“, erklärt Hubertus Klett, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins. Bekanntlich hätte Pfullendorf 2020 dieses seltene Stadtjubiläum feiern können, musste aber die Feierlichkeiten aufgrund des Corona-Geschehens allesamt absagen. Der Kalender des Heimat- und Museumsvereins mit Motiven historischer Postkarten war eine Aktion, die trotzdem umgesetzt werden konnte. In einer Auflage von 800 Exemplaren wurde der Kalender in den Größen DIN A-3 und DIN A4 produziert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Viele Partner bei der Vermarktung

Die Vermarktung gestaltete sich dann durch die Corona-Beschränkungen schwierig. „Wir sind dankbar, dass wir durch den Rewe-Markt, den Weltladen, die Papeterie-Klaiber und die Buchhandlung Linzgau und auch Immobilien Reisky eine unschätzbare Unterstützung erfahren durften,“ sagt Hubertus Klett. Über diesen Vertriebsweg konnte ein Großteil der Kalender verkauft werden. Peter Reisky stellte seine Geschäftsräume zur Verfügung, so dass es hier auch Kalender zu kaufen gab.

Ted Hoeborn war als Soldat in Pfullendorf stationiert

Stolz ist Hubertus Klett über die Tatsache, dass nicht nur in und um Pfullendorf in zahlreichen Wohnungen und Geschäften die Kalender mit den schönen Motiven aus längst vergangenen Zeiten zu sehen sind. Einer der Kalender schaffte es bis in die Vereinigten Staaten zu Ted Hoeborn. Der US-Amerikaner war als Soldat im 2. US-Detachement in der damaligen Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne in Pfullendorf stationiert und erinnert sich noch heute gerne an die Zeit in der Linzgaumetropole zurück. „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir seinen Wunsch nach einem eigenen Kalender erfüllt haben,“ betont Hubertus Klett.

Verein plant derzeit eine Ausstellung, die ab Mitte Mai zu sehen sein soll

Derzeit bereitet man im Heimat- und Museumsverein den zweiten Beitrag zu den 800 Jahr-Feiern vor. Unter dem Titel „Eine postalische Zeitreise“ soll ab Mitte Mai eine Ausstellung im „Alten Haus“ zu sehen sein, bei der weitere Motive der ehemaligen Sammlung Stettner auf 40 DIN A0-großen Plakaten präsentiert werden. Das Projekt hängt natürlich von der Corona-Situation ab.

Plan B: Unterstützung zur Belebung der Innenstadt

Doch getreu dem Motto „Kommt der Besucher nicht zur Kunst kommt die Kunst zum Besucher“ hat man beim Heimat- und Museumsverein Pfullendorf schon einen Plan B vorbereitet. Teile der Ausstellung sollen in den Schaufenstern leerstehender Geschäfte in der Altstadt ausgestellt werden. „Wir versuchen mit dieser Aktion, auch die Altstadt wenigstens temporär wieder etwas mehr zu beleben,“ erklärt Hubertus Klett. Und natürlich den Bürgern und ihren Gästen das schöne alte Pfullendorf zu zeigen.