von Stefanie Lorenz

Frau Matt-Pfeifer, seit drei Wochen lernen die Schüler zuhause. Welche Plattformen werden für den Austausch von Lernmaterialien benutzt?

Unser Kollege Florian Marquart hat uns eine eigene Schulplattform am Wochenende vor der Corona-Pause in mühevoller Arbeit programmiert und diese kostenlos zur Verfügung gestellt. Seitdem entwickelt er sie – wenn notwendig – weiter und betreut diese Plattform, meistens von zu Hause aus.

Ist bei der Plattform auch der Datenschutz gewahrt?

Der Login erfolgt anonym klassenweise. Schüler können beim Dateiupload und im Chat ihren Namen angeben, wenn sie wollen. Schüler sehen die Dateien der anderen Schüler nicht.

Wie sieht es in Familien ohne PC oder größeren Familien aus, wo nicht ausreichend Computer für alle Mitglieder vorhanden sind?

Die Plattform ist responsive, kann also auch problemlos vom Handy aus bedient werden.

Haben alle Schüler die technischen Voraussetzungen für diese Nutzung oder werden, wie in anderen Städten, auch Lernmaterialen per Post/Einwurf verschickt?

Es gibt durchaus Familien, in denen der PC nicht vorhanden ist oder nicht zum Lernen genutzt werden kann. Die Klassenlehrerin der 5. Klasse hat am Sonntag, als niemand in der Schule war, viele Arbeitsblätter kopiert, eine Bastelanleitung für Ostern dazugelegt und für jeden Schüler ihrer Klasse einen Brief verfasst, der über den Postweg die Schüler erreichte. Auch Grundschulkollegen nutzen diese Form in manchen Fächern oder Situationen, ihre Schüler zu erreichen und sie mit Material und Arbeitsanweisungen zu versorgen.

Wie funktioniert der Austausch mit den Lehrern? Werden diese jetzt häufig im Chat gefragt – auch außerhalb der offiziellen Schulzeiten?

Es gibt in jedem Fach einen Chat, in dem man sich zum Fach unterhalten kann. Außerdem einen allgemeinen Chat für die Klasse. Dann einen allgemeinen Chat, in dem sich alle Schüler der Schule unterhalten können. In den Klassenchats können auch private Nachrichten geschrieben werden. Knapp 1200 Chatnachrichten wurden bisher insgesamt geschrieben Wir haben etwa 140 Logins am Tag. Am Wochenende interessanterweise um die 90. Die Schüler haben mittlerweile etwa 2500 Arbeitsblätter hochgeladen. (Stand: 31. März, Anmerkung der Redaktion)

Fehlt den Lehrern das Klassenzimmer?

Selbstverständlich fehlt den Lehrern das Klassenzimmer, uns fehlen die Schüler. Unser Beruf lebt von Beziehungen. Nur auf der Ebene einer guten Beziehung zum Schüler kann erfolgreiches Lernen stattfinden. Alle Kollegen versuchen diese Beziehung über das Internet und das Telefon zu erhalten, aber manche Schüler erreichen wir nicht. Dies sind auch die Kinder, die wir im Unterrichtsalltag nur schwer erreichen, um die wir uns ganz besonders kümmern und sorgen, die besonders intensive Betreuung brauchen. Der Umstand, dass wir unsere „Problemfälle“ nicht erreichen, ist nur schwer zu akzeptieren.

Können Sie etwas dazu sagen, ob die überwiegende Mehrheit der Schüler am Lernstoff drangeblieben sind, sodass ein Unterricht nach den Ferien lückenlos anschließen könnte?

Unsere Kollegen sind sehr bemüht, dass der Unterricht, auf jeden Fall in den Kernfächern, weitergeht. In den Abschlussklassen wurde der fehlende Stoff in Klassenchats aufgearbeitet, jetzt üben die Schüler unter Anleitung der Kollegen. Vor allem in der Grundschule geben die Lehrer auch Materialien mit, die den Schüler Spaß machen (lesen auf der Internet-Plattform Antolin, Bastelarbeiten, usw.) Auch die Schulsozialarbeit tritt über die Lehrer immer wieder mit den Schüler und Eltern in Kontakt, dass auch diese Anlaufstelle, vor allem bei Problemen, helfen kann, wo immer Hilfe benötigt wird.

Wie sieht es mit den Schülern aus, die in wenigen Wochen ihren Abschluss machen? Erhalten Sie besondere Hilfestellung?

Nach Aussage eines Mathematiklehrers der Klasse 10 kann nach den Ferien der Unterricht lückenlos an den vorigen anschließen. Die geforderten Themen konnten während der Corona-Auszeit abgeschlossen werden, sodass sich nun die Übungsphase für die Prüfungen anschließt. Genauere Aussagen können aber erst gemacht werden, wenn der Lernstoff in der Schule auch überprüft werden kann.

Gibt es Dinge, die Sie trotz allem als positiv erleben? Wie gehen Sie mit eigenen Ängsten um?

In dieser Zeit versuche ich meinen Blick auf positive Erlebnisse zu richten: Wir haben an unserer Schule ein sehr motiviertes Kollegium. Jeder entwickelt Phantasie, wie Schüler, Eltern und auch Kollegen regelmäßig erreicht werden können. Lehrer sitzen zu Hause und sind für Schüler ansprechbar. Sie erklären, beantworten Fragen und sind auch ganz privat da! Auch für Schüler kann diese Zeit eine große Chance sein: Wir stehen an unserer Schule auf dem Standpunkt, dass Schüler lernen müssen, sich selbst zu organisieren, besonders in ihrem Lernverhalten. Um sie ins Leben zu entlassen, sollten sie gelernt haben, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Im Moment sitzen die Schüler zu Hause und müssen genau das tun: eigenverantwortlich, selbständig arbeiten, sie müssen sich selbst motivieren und zum Lernen anhalten. Ich hoffe, dass diese Situation dazu beiträgt, den Schülern die Notwendigkeit dieser Eigenverantwortung zu vermitteln. Trotzdem vermisse ich die täglichen Gespräche mit Schüler, Eltern und Kollegen. Meine Tür ist meistens offen und ständig steht jemand da zum Reden, Fragen, Probleme lösen. Ich freue mich auf die Zeit, wenn unsere Schule wieder lebt!