Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Pfullendorf eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 17 Uhr einen Teerbrocken auf das Dach eines Autos geworfen hat. Der VW E-up war in dem Zeitraum auf der Wendeplatte am Ende der Straße Hillergraben abgestellt. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte den etwa postkartengroßen und rund fünf Zentimeter hohen Brocken von einem Garagendach auf den VW warf. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pfullendorf unter Telefon Tel. 07552 20160 bei den Ermittlern zu melden.