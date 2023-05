Einen Unfallbeteiligten sucht die Polizei Pfullendorf. Am Mittwochmorgen, kurz nach 7.30 Uhr, bog ein 29-Jähriger mit seinem Opel-Adam aus der Hans-Ruck-Straße nach links in die Straße Zum Eichberg ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Touran, informiert die Polizei. Durch die folgende Kollision wurde der Opel nach links abgewiesen und streifte dort einen bislang unbekannten Pkw, der zu dieser Zeit seinerseits in die Hans-Ruck-Straße abbog.

Pfullendorf Reifen in Pfullendorf zerstochen: Wer hat etwas gegen parkende Autos? Das könnte Sie auch interessieren

Unbekannter fährt einfach weiter

Während der VW- und der Opel-Fahrer vor Ort blieben, setzte der Unbekannte, dessen Wagen ebenfalls beschädigt worden sein dürfte, seine Fahrt fort. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet Zeugen des Zusammenstoßes oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07552 20160 zu melden. Der Gesamtsachschaden am Opel und am VW wird auf rund 8000 Euro beziffert.