Ein 25-jähriger Passat-Fahrer fuhr am späten Freitagabend gegen 23 Uhr an einer Kreuzung auf die Landstraße 194 bei Aach-Linz. Dabei übersah er den Tiguan eines 28-jährigen Mannes aus Pfullendorf. Beim Zusammenstoß der beiden Autos zogen sich der 28-Jährige sowie dessen 26-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehende Passat-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, informiert die Polizei. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Passat-Fahrer wurde dort eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er vorerst bei der Polizei abgeben. Gegen ihn wird jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.