Die Polizei bestätigt einen Vorfall, der im Internet die Runde macht: Ein Kind soll am Montag von einem ungefähr 70 Jahre alten Mann zum Mitfahren aufgefordert worden sein

Am Montagmorgen wurde in Pfullendorf auf dem Schulweg ein Kind im Wohngebiet Roßlauf von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob es mitfahren wolle. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr in der Sraße „Am