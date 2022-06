Unbekannte Täter haben am Donnerstag um 13.25 Uhr einer 89-jährigen Kundin in einem Lebensmittelmarkt im Äußeren Mühlweg die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau kurz abgelenkt. Die Täter erbeuteten bei dem Diebstahl Bargeld in Höhe von 1200 Euro und den Hausschlüssel des Opfers. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.