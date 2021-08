Pandemiebedingt hat die Unabhängige Liste (UL) in 2020/21 keine Veranstaltungen für die Öffentlichkeit angeboten, um mit der Bevölkerung über kommunalpolitische Themen zu diskutieren. So war beispielsweise geplant, eine Bürgerveranstaltung zu alternativer Energieversorgung anzubieten. „Wir haben uns nur innerhalb der Fraktion getroffen und auch das teilweise nur online“, erklärte Michael Zoller im Sommerpressegespräch der UL-Gemeinderatsfraktion.

Mehr Wohnraum im Zentrum

Obgleich man den hohen Flächenverbrauch zum Beispiel im Bereich 30. Garb kritisch betrachte, sei die UL mit der Entwicklung von Baugebieten sehr zufrieden, vor allem in den Teilorten. Mit Blick auf die ausblutende Innenstadt ist sich die UL einig: „Da muss mehr geschehen.“ Die Einzelhandelssituation werde sich aufgrund des Internethandels und des Konsumverhaltens nicht groß ändern. „Unser Credo: Wir müssen die Wohnbebauung in der Innenstadt forcieren und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum.“ Eva Riede-Leibbrand sagte, es sei erstrebenswert, Baukindergeld auch für jene anzubieten, die in die Innenstadt ziehen wollen. Um Wohnraum im Zentrum zu generieren, sieht Hermann Billmann die Stadt in der Pflicht, alte, teils leer stehende Häuser zu kaufen und, so sie von der Bausubstanz nicht erhaltenswert sind, abzureißen. „Warum nicht gemeinsam mit Handwerkern eine städtische Wohnbaugesellschaft gründen?“ Für das spitälische Pflegeheim und wie es in Zukunft genutzt werde, müsse im Zuge des Pflegeheim-Neubaus auf jeden Fall ein Konzept erarbeitet werden. Das historische Gebäude abzureißen kann sich die UL nicht vorstellen, es gehöre zum Stadtbild einfach dazu.

Ausbau der Spazierwege

Die Spazierwege rund um Pfullendorf werden weiter ausgebaut. Am Wasserbehälter oberhalb von Wattenreute und bei Brunnhausen wurden zwei neue Sitzbänke aufgestellt. Neu hinzugekommen ist der Spazierweg „Eichberg/ Oberer Bussen“, der entweder als drei oder 1,7 Kilometer lange Strecke abgelaufen werden kann. „Die Bänke stehen schon, die Beschilderung und ein aktualisierter Flyer folgen“, so Billmann. Mit dem Ortschaftsrat in Aach-Linz sei man gerade im Gespräch, ob auch dort Spazierwege eingerichtet werden, denn es ist angedacht, auch die Teilorte in das Projekt einzubeziehen.

Nahwärmekonzept begrüßt

Die Versorgung der Altstadt mit Nahwärme mittels Gas begrüßt die UL, hier die aktuelle Baustelle am Alten Haus. Den Betrieb künftiger Anlagen mit Holzhackschnitzeln oder Pellets – etwa beim geplanten BHKW im Rahmen des Schulneubaus bei der Sechslindenschule – sagt der Fraktion noch mehr zu. | Bild: Johanson, Kirsten

Die UL begrüßt das Nahwärmekonzept in der Altstadt. „Wir haben das immer unterstützt.“ Dass die Anlage mit Gas betrieben werde, sei in der Lage nicht anders möglich. Die geplanten Fahrradladestationen für E-Bikes und ein Fahrradabstellplatz am Busbahnhof finden ebenfalls die Zustimmung der Fraktion. Gleiches gilt für das Solarfeld zwischen Sonnenrain und Wattenreute. „Regional erzeugt, regional verbraucht. Da sind unsere Stadtwerke auf Zack“, formulierte es Zoller. Von irgendwoher müsse die Energie ja kommen, wenn man von den fossilen Brennstoffen wegkommen wolle. Sehr zufrieden ist die UL mit der neuen Tempo 30-Regelung in allen Wohngebieten, wobei die Zubringerstraßen wie Langäcker oder Neidlingstraße ausgenommen sind.

Für Einrichtung eines Jugendgemeinderats

Gerne möchte die UL das Interesse von Jugendlichen an der Kommunalpolitik wecken und sie mit ihren Ideen ins Boot holen. „Alle vier Jahre ein Jugendhearing ist zu selten, besser wäre die Einrichtung eines Jugendgemeinderats.“

Alternativer Standort für Campingplatz gewünscht

Nicht vom Tisch ist nach Auffassung der UL die Installation eines Campingplatzes an einem alternativen Standort, da der Bereich im Seepark gegenüber des Industriegebiets Theuerbach aufgrund von Schallschutzfragen nicht in Frage kommt. „Der Wohnmobilhafen ist oft ausgebucht, und Camping boomt.“

Dass der Aufzug am Dominikanerinnenkloster, der die Unter- mit der Oberstadt verbindet, nur fünf Prozent mehr gekostet hat, als geplant, lobte die Fraktion. Dies sei bei einer solchen Bausumme beachtlich. Riede-Leibbrand hatte im Rathaus moniert, dass der Aufzug bis vor kurzem in der Mittagspause außer Betrieb war, was zwischenzeitlich geändert wurde. „Überlegenswert ist es, den Aufzug auch am Samstag und Sonntag offen zu lassen, das ist gerade für ältere Leute, die zum Beispiel in die Kirche wollen, wichtig.“