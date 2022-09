von Julia Lutz

Ein oder mehrere Umweltsünder haben im spitälischen Stadtwald 20 bis 25 Säcke voller Haushaltsmüll entsorgt. Die Säcke liegen am Hang im Eichberghalden, einem Waldgebiet zwischen Pfullendorf und dem Ortsteil Brunnhausen, kurz vor dem Bahnübergang im Gebüsch am Hang. Wie lange der Müll an dieser Stelle bereits liegt, ist nicht bekannt. Ersichtlich ist aber, dass es sich um Hausmüll mit Plastikflaschen, Verpackungen und Textilien handelt.

Video: Julia Lutz

Müllentsorgungen haben zugenommen

Die illegalen Müllentsorgungen in Pfullendorf haben zugenommen, bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung Manuel Oberdorfer, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. „Auffällig ist, dass in Wäldern oft illegal Müll entsorgt wird. Aber auch direkt im Stadtgebiet gibt es einzelne Stellen, an denen regelmäßig illegal Müll entsorgt wird“, so Oberdorfer. Mal handelt es sich um Hausmüll, mal um Sperrmüll.

Pfullendorf Vier Tonnen Müll bei der Pfullendorfer Stadtputzete eingesammelt Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Container pro Woche

Rund ein Viertel der gesamten Müllkosten in Pfullendorf und den Ortsteilen entfallen auf illegale Ablagerungen, schildert der Ordnungsamtsleiter. „Die technischen Betriebe der Stadt Pfullendorf entsorgen pro Woche zwei Container mit 14 Kubikmetern Müll, welcher innerhalb und außerhalb der Stadt entsteht“, so Oberdorfer. Sieben Kubikmeter entsprechen etwa neun Tonnen. Insgesamt fallen also knapp 18 Tonnen an illegalen Müll an. Wie in allen Fällen, so werden jetzt auch diese Säcke aus dem städtischen Wald Eichberghalden auf Hinweise untersucht. Vielleicht haben die Verursacher Schriftdokumente mit ihrer Adresse hinterlassen. Wer seinen Hausrat oder die Verpackungen seines Essens in der Natur deponiert, muss mit Konsequenzen rechnen.

Strafen können hoch ausfallen

Bei illegalen Müllablagerungen handelt es sich laut Kreislaufwirtschaftsgesetz um eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 100 000 Euro Strafe geahndet werden kann. „Wie hoch das Bußgeld für eine Müllsünde ausfällt, hängt auch von der Menge und der Gefährlichkeit des Mülls ab“, so Oberndorfer. Doch die illegale Müllentsorgung kann in bestimmten Fällen auch zu einer Straftat werden. Und zwar genau dann, wenn es sich im Sinne von § 326 Strafgesetzbuch (StGB) um einen „Unerlaubte(n) Umgang mit Abfällen“ handelt. Dies ist dann der Fall, wenn diese Gegenstände und Stoffe zum Beispiel Gifte und Krankheitserreger enthalten und somit für Mensch und Tier gefährlich und gesundheitsgefährdend sein können. Oder wenn diese explosiv oder selbstentzündlich sind. Aber auch falls durch diese Stoffe potenziell die Umwelt gefährdet und Tiere und Pflanzen geschädigt werden, gilt deren Entsorgung in der Natur als eine Straftat.