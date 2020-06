von Sandra Häusler

Es ist frühmorgens, 5 Uhr. Kurz nach dem Morgengrauen stapfen sie suchend durch die Wiese, die später vom Landwirt gemäht werden soll. Sie – das sind die ehrenamtlichen Helfer der Rehrettung Hegau-Bodensee e.V. Jährlich fallen bundesweit bis zu 500 000 Wildtiere landwirtschaftlichen Mähmaschinen zum Opfer. Etwa 100 000 davon sind getötete oder furchtbar verletzte Rehkitze. In enger Zusammenarbeit zwischen Landwirten und den jeweils zuständigen Jägern wollen die Rehretter die Rehkitze schützen.

Landwirte fragen die Rehrettung an

Tobias Heckeler, 34 Jahre, Bio-Landwirt: „Mir geht es als Landwirt darum, das Möglichste zu tun, um das Leben der Rehkitze zu schützen.“ | Bild: Christl Eberlein

Normalerweise ist der Landwirt für das Wiesenabsuchen vor dem Mähen zuständig. Idealerweise informiert er ein paar Tage vor der geplanten Mahd die Rehrettung, damit das Team die Suche planen kann. Weil die Rehrettung ehrenamtlich arbeitet, entstehen dem Landwirt keine Kosten. Die Rehretter können jedoch nur eine Momentaufnahme abbilden, kurze Zeit später können bereits wieder neue Wildtiere die abgesuchte Fläche betreten, gibt Florian Schmid aus Sentenhart zu bedenken. Seit rund drei Jahren engagiert sich der 25-Jährige in der Rehrettung Hegau-Bodensee und ist stellvertretender Vorsitzenden. „Ich fand dieses Thema schon immer spannend und konnte über einen Bekannten in die Rehrettung reinschnuppern“, schildert er. Auch seine Schwestern Simona und Miriam hat er bereits mit der Rehrettung angesteckt.

Erfolgreich – Rehretter Florian Schmid trägt das gefundene Rehkitz mit dickem Grasbüscheln und Handschuhen von der Wiese. | Bild: Rehrettung Hegau-Bodensee

Suche wie nach der Nadel im Heuhaufen

Die Rehretter stehen weder für die Landwirte, noch für die Jäger, sondern möchten die Suche so neutral wie möglich durchführen. Dabei hilft den Rehrettern die moderne Technik, eine Drohne mit Wärmebildkamera. Zwischen April und Juli setzt die Geiß Rehkitze bevorzugt im hohen Gras ab. Das hohe Gras schützt die jungen Kitze vor Fressfeinden. Droht Gefahr, drücken sich die Rehkitze fest in die Wiese, um nicht entdeckt zu werden. Ihr angeborener und ausgeprägter Drückinstinkt in den ersten zehn bis vierzehn Lebenstagen kann ihnen dort jedoch zum Verhängnis werden. Die Wiese mit Jagdhunden vor der Mahd abzusuchen gestaltet sich schwierig, weil die Jungtiere noch geruchlos sind. „Du suchst die Nadel im Heuhaufen,“ beschreibt Florian Schmid. Mit dem Multikopter mit Wärmebildkamera überfliegen die Rehretter systematisch die Wiese. Es ist eine zuverlässige und schnelle Methode. Anhand dieser Bilder lotst der Drohnenpilot die Rehretter an die Stelle, an der ein Rehkitz vermutet wird.

Mit einer Drohne mit Wärmebildkamera, einem „fliegenden Wildretter“, wird die Wiese am Morgen des Mähtages schnell und zuverlässig abgeflogen. | Bild: Verena Schober

Tätigkeiten bei der Rettung sind „Jagdausübung“

Das Suchen der Rehkitze sowie das Ablaufen oder Absuchen der Wiese ist eine „Jagdausübung“ im Sinne des Jagdrechts. Bei der Kitzrettung ist deshalb in jedem Fall das Einverständnis des jeweiligen Jagdpächters erforderlich. Idealerweise ist der Jagdpächter bei der Suche dabei. Erstmals arbeitete die Jägerin Verena Schober aus Sauldorf-Rast bei einer Suche in ihrem Jagdrevier mit der Rehrettung zusammen: „Es ist ein echt tolles Erlebnis, auch dass wir zwei, drei Tage alte Bockkitze gefunden haben.“ Die 27-Jährige Erzieherin und Kindergartenleiterin ist ganz fasziniert.

Verena Schober, 27 Jahre, Jägerin und Erzieherin, Sauldorf-Rast: „Einmal bei der Rehrehrettung dabei und du bist angesteckt. Da steht man gerne früh auf, weil man durch einen Rehkitzfund entschädigt wird.“ | Bild: Sandra Häusler

Kitze dürfen auf keinen Fall direkt angefasst werden

Dass die Rehretter so früh am Morgen die Wiese absuchen müssen, liegt daran, dass sich durch die aufgehende Sonne der Boden nach und nach aufgewärmt und es dadurch bei der Wärmebildkamera zu vielen falschen Meldungen kommt. „Wenn man drei Wochen am Stück morgens um fünf Uhr morgens Kitze sucht, dann zur Arbeit geht, schlaucht das schon“, sagt Florian Schmid. Bei Gefahr flieht das Muttertier, lässt das Kitz in der Wiese zurück und versucht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Finden die Rehretter ein Rehkitz, dürfen sie es nur mit dicken Handschuhen und einem dicken Grasbüschel von der Wiese nehmen, damit die Helfer keinen menschlichen Geruch auf das Kitz übertragen. Das Jungtier wird für die Dauer der Mahd in einem Jutesack in der Nähe der Wiese abgelegt. Nach der Mahd lässt eine Person das Rehkitz nahe der Wiese wieder frei. Dort kann es die Geiß finden. Vor ihrer Freilassung werden die älteren Rehkitze mit einer Ohrmarke markiert. Die Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg erhält dadurch Daten.

Florian Schmid, 25 Jahre, Förster und ehrenamtlicher Rehretter, Sentenhart: „Auch nach drei Jahren bei der Rehrettung bringt jede Suche neue und spannende Situationen mit sich.“ | Bild: Sandra Häusler

Verein hofft auf weitere ehrenamtliche Helfer

Der Verein bietet Kitzretterkurse an und hofft durch Öffentlichkeitsarbeit und Vorträge, wie beim Drohnenteam der Feuerwehr Pfullendorf und dem Hegering Meßkirch weitere Helfer zu finden. Die Rehrettung bedient ein großes Gebiet von Owingen, Kreenheinstetten bis Gottmadingen-Hilzingen.