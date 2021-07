Die Mitglieder steckten viele Stunden in die Erweiterung der Halle am Flugplatz. Bei den Wahlen in der Hauptversammlung wurde Günther Theml zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Markus Schatz ab.

Sie sind hoch über den Wolken, am Pfullendorfer Himmel zuhause, und seit Kurzem auch in ihrer neu erbauten Hallenerweiterung an der Aftholderbergerstraße am Flugplatz: die Mitglieder des Flugsportvereins Pfullendorf. Das gerade fertig gestellte