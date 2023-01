Der Krieg in der Ukraine wird von den russischen Aggressoren immer brutaler geführt und sorgt für unermessliches Leid bei der Zivilbevölkerung. Mit Raketen und Drohnen zerstört die Soldateska von Putin die Infrastruktur und bedroht im Prinzip jeden Teil des Landes. Fast acht Millionen Einwohner sind ins Ausland geflohen und rund sechs Millionen sind Binnenflüchtlinge, die aus ihren zerstörten Heimatstädten in weniger bedrohte Gebiete der Ukraine geflohen sind. In Deutschland haben mehr als eine Million Ukrainer Zuflucht gefunden, auch in Pfullendorf hat sich ihre Zahl stetig erhöht. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 engagieren sich Freiwillige, um den Flüchtlingen in Pfullendorf zu helfen und auch die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

Route führt über Österreich, Ungarn in die Ukraine

Zu Jahresbeginn machte sich wieder ein Konvoi aus vier Fahrzeugen von Pfullendorf und Mengen auf den 1800 Kilometer langen Weg nach Kiew, organisiert von der Ukraine-Hilfe unter Federführung von Angela Klug. Über München ging es nach Österreich und dann über die ungarischen Karpaten in die ukrainische Stadt Schytomyr, die vor dem Krieg rund 270 000 Einwohner zählte. Dort verteilten die Helfer in zwei Waisenhäusern nicht nur Weihnachtsgeschenke für die Kinder, sondern auch dringend benötigte Hygieneartikel und Essen. Auch in einem Altersheim sorgten die Hilfsgüter bei Bewohnern und Mitarbeitern für leuchtende Augen. Medizinische Hilfsgüter lieferten die Helfer an zwei Krankenhäuser.

Angela Klug (Bildmitte) und ihre Mitstreiter von der Ukraine-Hilfe brachten Hilfsgüter in Kinderheime, Altenheime und Krankenhäuser. | Bild: Angela Klug

Medizinische Hilfsgüter für Kinderkrankenhäuser

Dann fuhr man weiter in die Hauptstadt Kiew, die seit Wochen Zielscheibe von russischen Raketenangriffen ist. Dort lieferten die Helfer an ein psychiatrisches Krankenhaus vier Generatoren sowie Kleidung, wie Angela Klug auf Anfrage des SÜDKURIER berichtet. Und für ein Kinderkrankenhaus hatte man medizinische Hilfsgüter dabei. Erstaunlich ist nach ihren Angaben die Gelassenheit der Bewohner. Selbst wenn ein Luftalarm losgehe, erledige man zuerst noch seine Einkäufe. Denn Luftalarme gehörten mittlerweile zum ukrainischen Alltag: „Nur die Kinder fürchten sich noch immer. Umso schöner war es daher für uns, den Kindern in den Waisenhäusern warme Kleidung und Spielzeug bringen zu dürfen. Da ist die eine oder andere Träne geflossen – auch bei den Männern.“

Kinder müssen in einem Bunker betreut werden

Angela Klug erzählt, wie beeindruckt sie und ihre Mitstreiter Thomas Stehle aus Mengen, Stefan Marquart aus Meßkirch sowie Jürg Boltshauser und Luca Carniel aus der Schweiz und Christian Pickal aus München von dem Waisenhaus in Schytomyr waren. Der liebevolle Umgang der Mitarbeiter mit den Kindern sei herzerwärmend gewesen. Das zweite Übergangskinderheim sei genau das Gegenteil gewesen, denn es handelte sich um einen Bunker, in den die Kinder bei jedem Luftalarm flüchten mussten: „Es war dunkel und nass und viele Kinder waren krank.“

Mauer mit Bildern gefallener Soldaten

Das Altersheim in Schytomyr, in dem man ebenfalls Hilfsgüter verteilte, sei qualitätsmäßig selbstverständlich nicht mit deutschen Standards zu vergleichen, was die Personenzahl im Zimmer, Essen oder Einrichtungsqualität angehe. Positiv merkt Angela Klug an, dass es in dem Heim ein Theater gibt. „Über die Psychiatrie in Kiew möchte man gar nicht reden. Es war ein trauriges und deprimierendes Bild.“ Aber überall, wo die Helfer aus Deutschland Halt machten, wurden sie vom Personal und Bewohnern sehr herzlich empfangen. Auf die Frage der ukrainischen Reporterin, ob sie denn Angst hatten, in die Ukraine zu fahren, habe Mitstreiter Stefan geantwortet“: „Warum sollen wir Angst haben, wir sind zu den Freunden gekommen, nicht zu den Feinden.“ Auf die SÜDKURIER-Frage, was sie während ihrer Reise besonders bewegt habe, antwortet die engagierte Frau: „“Auf mich hat die Mauer mit den Bildern von gefallenen Soldaten und Soldatinnen, unseren Helden den emotionalsten Eindruck gemacht.“