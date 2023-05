Nach Ausstellungen in Los Angeles, Seoul, Palm Beach, Wien, Stockholm, Taipeh, Taiwan und Zürich kommt Tüten Thitz mit seiner „Bag Art“ nach Pfullendorf, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Leiterin der städtischen Galerie „Alter Löwen“, Hermine Reiter, ist es gelungen, den deutschen Künstler, der mit seinen Tütenprojekten weit über Europa hinaus bekannt ist, zu überzeugen, hier seine Werke auszustellen. Tüten aus aller Welt sind die Basis seines künstlerischen Schaffens und das Markenzeichen seiner Kunst. Er sammelt diese überall auf der Welt und hält seine dort empfundenen Eindrücke in seinen Kunstwerken fest.

Die bekannte Thitz-Technik

Die Henkel seiner Tragetaschen verraten die Verwendung der Tüten, der Thitz-Technik. Er klebt Tüten aus Papier auf Leinwand, integriert diese in seine Kunstwerke und schafft so ganz eigene Collagen. Sein Markenzeichen sind beispielsweise die über die Leinwände hinausstehenden Tütenhenkel. Seine Tüten platzen schier vor Lebenslust, schöpferischer Freude und Hoffnung auf eine bessere Welt. Thitz arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit oder auf Papiertragetaschen. Thitz, 1962 in Frankfurt am Main geboren, studierte von 1983 bis 1989 Malerei bei Professor K.R.H. Sonderborg an der staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart. 1987 gab es erste Tütenbilder, 1988 das erste Tütenprojekt „Dialog“. Die Ausstellung ist auf zwei Etagen zu sehen. Ferner wird jeweils passend zur Ausstellung ein Galerie-Shop im Erdgeschoss eingerichtet. Dort gibt es neben den Büchern von Tüten Thitz auch ausgefallene Geschenkartikel. Aufgrund der großen Nachfrage ist auch die Hundertwasser-Sockenwolle weiterhin im Verkaufsangebot.

Das ist Tüten-Thitz, ein bekannter Künstler. Seine Werke werden von 14. Mai bis 16. Juli zu sehen sein. | Bild: Städtische Galerie

Bag-Art-Projekt zum Mitmachen

Begleitend zur Ausstellung veranstalten Thitz und Hermine Reiter ein Bag-Art-Projekt. Jeder, egal welchen Alters, ob Einzelperson, Gruppen, Kindergarten- oder Schulgruppen, kann eine Papiereinkaufstüte künstlerisch gestalten und bis zum 11. Mai im Bürgerzentrum am Marktplatz und ab Ausstellungsbeginn am 14. Mai in der Ausstellung abgeben. Aus allen Tüten wird ein Kunstprojekt gestaltet. Unter allen Einsendern werden Gutscheine verlost, die von der Stadt und vom örtlichen Einzelhandel zur Verfügung gestellt werden. Die Flyer mit allen Informationen sind bei der Stadtverwaltung und im örtlichen Einzelhandel erhältlich. Die Organisatoren freuen sich auf rege Beteiligung. Erste Tüten wurden bereits bei Hermine Reiter abgegeben. Der Eintritt ist frei – wie bei allen Ausstellungen in der städtischen Galerie. Die Ausstellung ist bis zum 16. Juli geöffnet.

Kontakt und Öffnungszeiten: städtische Galerie „Alter Löwen“, Pfarrhofgasse 21, Telefonnummer 07552 935980. Das Telefon ist während der Öffnungszeiten der Ausstellung (Dienstag bis Samstag, 14.30 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) besetzt; E-Mail: hermine.reiter@stadt-pfullendorf.de; Informationen im Internet: http://www.pfullendorf.de