Wieder haben junge Leute aus Pfullendorf aus einer innovative Idee ein marktfähiges Produkt entwickelt. Im März 2019 hatten die Cousins Marc Wenzinger und Niklas Roth bei der Pro7-Erfindershow „Das Ding des Jahres“ bundesweit für Furore gesorgt – das Duo präsentierte einen speziellen Bollerwagen, aus dem man einen Tisch oder einen Grill zaubern kann, umgebaut in Sekunden. Im Januar 2019 hatten die Beiden ein Startup-Unternehmen gegründet, um ihren Bollerwagen „Metamo“ zu produzieren.

„Trinkster„ ist aus einem Stück Holz gefertigt

Zwei Jahre dauerte es, bis Simon Künstle und Benny Klamert, beide Zimmereimeister, ihre simpel anmutende Idee in die Tat, sprich Produktion umsetzen konnten. „Trinkster„ heißt ihr Produkt und ist ein 20 Zentimeter langer, achteckiger Trinkhalm, komplett aus einem Stück Holz gefertigt. Was sich einfach anhört, ist ein komplizierter Herstellungsprozess. Und, weil es aus Sicht von Simon Künstle, der auch studierter Bauingenieur ist, keine geeigneten Maschinen gab, baute er selbst welche. Sein Grundmaterial ist Buchenholz, das als drei Meter lange Bretter angeliefert werden. Die Bretter liefern ihm hunderte, tausende von 20 Zentimeter langen Rohlingen, in die nun die Öffnung mit fünf Millimeter Durchmesser gebohrt wird. Je fünf Rohlinge werden in eine Maschine gespannt, gebohrt und dann in einer zweiten Maschine zu einem Holzhalm mit acht Kanten verarbeitet.

Zimmereimeister ist vom Naturstoff Holz absolut überzeugt

„Aus einem Stück gefertigt und vollkommen frei von Klebestoffen, Leimen oder chemischen Zusätzen“, erklärt Simon Künstle im SÜDKURIER-Gespräch seinen Beitrag zur nachhaltigen Produktverzeugung und Müllvermeidung. Bekanntlich hat die EU die Herstellung von Trinkhalmen aus Plastik verboten, wovon weltweit jährlich rund eine halbe Milliarde Stück produziert werden. „Einweg-Trinkhalme aus Plastik waren mir schon immer ein Dorn im Auge“, erzählt der 25-jährige Künstle, dass er während des Studiums in Südamerika war, und von den dortigen Müllbergen entsetzt war. Das war seine Motivation, den „Trinkster„ zu entwickeln, denn andere Mehrwegvarianten würden oft aus Fernost importiert, was nicht wirklich umweltfreundlich sei.

Ökologisches, nachhaltiges und natürliches Produkt

Und als gelernter Zimmermann ist der Pfullendorfer überzeugt vom Rohstoff Holz: „Er ist wirklich ökologisch, nachhaltig, natürlich, darüber hinaus auch noch leicht zu bearbeiten.“ Trotzdem brauchte es jahrelange Tüftelei, bis er eine Fertigungsmethode gefunden hatte, mit der ich Trinkhalme aus einem einzigen Stück Holz herstellen konnte – der Holzhalm war geboren. Auf die Frage, wer denn überhaupt Trinkhalme aus Holz benötigt, verweist er auf Bars, wo Cocktails mit Halm serviert werden.

„Das ist wie ein alter Holzkochlöffel von Oma“

Das Naturprodukt kann immer wieder verwendet werden, denn Buchenholz hat die Eigenschaft, auch nach großem Wassereinfluss wieder komplett zu trocknen. Nach Gebrauch wird das Teil mit der Bürste von innen gereinigt, und dann unkompliziert in die Spülmaschine gesteckt. „Das ist wie ein alter Holzkochlöffel von Oma, den man viele Jahre nutzt“, antwortet Holzfan auf die Frage, ob das Holz nicht irgendwann feucht und schimmlig wird.

Tüftler hat eigene Firma gegründet

Den Produktnamen hat sich Künstle markenrechtlich schützen lassen und gleich noch seine eigene Firma (Simon Künstle Holzprodukte) gegründet. Dort ist Benny Klamert für Vertrieb und Marketing zuständig. Die Beiden kennen sich vom Studium und Klamert wollte nach eigenen Angaben unbedingt helfen, das Produkt auf den Markt zu bringen.