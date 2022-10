von Robert Reschke

Der TSV Aach-Linz hat die Pandemiejahre ganz gut hinter sich gebracht. Allerdings musste Kassierer Leo Keller den rund 50 Mitgliedern einen im höheren vierstelligen Bereich liegenden Verlust präsentieren. Was auf den ersten Blick negativ aussah, zeigte sich bei näherer Betrachtung doch als solides Geschäftsjahr. Der Verein hatte im vergangenen Jahr nämlich rund 35 000 Euro investiert. Dazu zählte zum Beispiel die Überdachung im Außenbereich des Vereinsheims sowie die Anschaffung einer neuen Küche. Zudem wurden die Sitzmöglichkeiten auf der Tribüne erneuert und die Räumlichkeiten in Pfullendorf erweitert. „Allerdings waren auch die Ausgaben in der Pandemiezeit durch den eingeschränkten Sportbetrieb deutlich geringer“, erläuterte der Kassierer.

Verschiedene Gruppen bewirten im Vereinsheim

Bei den Damen bildete der TSV eine Spielgemeinschaft mit dem SV Denkingen, so dass nun Teams in der Landes-, Bezirks- und Kreisliga gestellt werden können. Neu geregelt wurde die Bewirtung des Vereinsheims durch verschiedene Gruppen ab Juli, was die Besucher goutierten. Fazit des Vorsitzenden: „Der TSV ist ein Verein für das ganze Dorf.“

Kommunalpolitiker bedanken sich für das ehrenamtliche Engagement

Das bestätigte auch Bürgermeister Thomas Kugler. Er zeigte sich beeindruckt von den vielen Angeboten, nicht nur im Fußballbereich. Ortsvorsteher Edgar Lang dankte dem Verein für seinen Einsatz am Dorffest und meinte: „Ihr dreht ein großes Rad.“

Angeschafft werden sollen laut Schalk neue Spieler- und Zuschauerbänke am Trainingsplatz sowie eine neue Anzeigetafel. Statt der mit dem SC Pfullendorf und dem SV Denkingen veranstalteten Geberit-Trophy richtet der TSV ein Auswahlturnier des südbadischen Fußballverbands aus. Hierzu würden rund 400 Mädchen und Jungen erwartet.

Vorstandsteam wird bei Wahlen bestätigt

Bei den Wahlen wurde Johannes Schalk als Vorsitzender für zwei weitere Jahre gewählt genauso wie Rebekka Bücheler als Schriftführerin. Beisitzer sind Stefan König, Manuel Roth, Christoph Lohr und Georg Brandstetter. Geehrt wurden Karl-Heinz Clesle für seine 25-jährige und Siegfried Blocherer für seine 40-jährige Mitgliedschaft.