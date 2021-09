von Robert Reschke

Auch am TSV Aach-Linz ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. Während im sportlichen Bereich die Aktivitäten beinahe auf Null zurückgeschraubt werden mussten, nutzte der Verein die Zeit für andere Einsätze. So berichtete Johannes Schalk, dass im Rahmen der Corona-Regeln, einige Arbeiten an der Infrastruktur des Vereins vorgenommen wurden. Zum einen gab es in Pfullendorf beim gemeinsamen Kunstrasenplatz verschiedene Arbeitseinsätze an den Räumlichkeiten fürs Umkleiden und Duschen. „Wir hatten keine Probleme für die diversen Aufgaben Helfer zu finden“, erklärte dazu Johannes Schalk. So konnte auch auf der anderen Seite am Vereinsheim des TSV kräftig angepackt werden. Mit Pflasterungsarbeiten wurden weitere verbesserte Stehflächen für die Zuschauer vorbereitet. Zudem wurde vom Gastraum des Vereinsheims ein Durchbruch zum Außenbereich geschaffen. Hier denkt man im Vorstandsteam, zu dem auch Frank und Patrick Schultheiß zählen, darüber nach, im Außenbereich ein Gastronomie-Angebot einzurichten.

Erfolgreiches Fußball-Camp „Campo Ballissimo“

Zu den wenigen Gelegenheiten welche die Pandemie erlaubte, zählte dann das Fußball-Camp „Campo Ballissimo“ das bereits zum fünften Male veranstaltet wurde. Hannes Brunner begleitete die 68 Kinder im Camp, die dabei einen Wahnsinnsspaß hatten. Eine weitere und neue Aktion war das Hähnchen-Grillen in diesem Monat. Rund 360 halbe Hähnchen konnten am Vereinsheim abgeholt werden oder wurden sogar nach Hause geliefert. „Ein Riesenerfolg, den wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmals wiederholen werden“, so Johannes Schalk. Ein besonderes Lob fand der Vorsitzende auch für die Leichtathletik-Abteilung um deren Leiterin Andrea Höge. So bildet diese 48-köpfige Gruppe im Landkreis Sigmaringen die Spitze in ihrer Sportart.

TSV Aach-Linz Neben der dominierenden Abteilung Fußball bietet der Verein auch Sportgelegenheiten in diversen Turn- und Gymnastikgruppen, bei der Leichtathletik und im Tischtennissport an. Insgesamt hat der Verein 813 Mitglieder, davon 395 aktive Sportler. Diese gliedern sich in 222 Erwachsene sowie 173 Jugendliche. Im Turn- und Gymnastikbereich gibt es folgende Gruppen: „Mach mit bleib fit“, Morgengymnastik, Bodyforming, Frauen-Fitness, Rückenfit, Mutter-Kind-Turnen, Vorschulturnen, Jedermänner und Nordic-Walking. Der Fußballbereich hat neben zwei Aktivenmannschaften eine AH und besetzt im Jugendbereich alle Altersklassen zum Teil in Spielgemeinschaften mit Denkingen und Herdwangen-Großschönach.

83 Mitglieder in der Schlossgartenhalle

Bei der Hauptversammlung, zu der sich 83 Mitglieder in der Schlossgartenhalle eingefunden hatten, gab es pandemiebedingt keine Abteilungsberichte die vorgetragen wurden. Diese konnten allerdings in gedruckter Form eingesehen werden. Der Kassenbericht von Leo Keller allerdings, wurde für die letzten beiden Jahre live von ihm vorgetragen. Und der Kassierer konnte mit guten Zahlen aufwarten. Trotz der starken Einschränkungen des Vereinsbetriebs konnte der Verein jeweils ein kleines Plus auf seiner Vermögensseite verbuchen.

Vorstand und Beiräte wiedergewählt

Mit den Wahlen hatte Ortsvorsteher Edgar Lang bei deren Durchführung ein leichtes Amt. Alle Mitglieder des Vorstands sowie des Beirats ließen sich wiederwählen. Die Positionen werden zum Teil um ein Jahr zeitversetzt gewählt. Da im vergangenen Jahr keine Wahl abgehalten werden konnte. wurden die Gewählten jetzt eben für ein beziehungsweise zwei Jahre in ihren Positionen bestimmt. Das Vorstandsteam besteht nun weiterhin aus Johannes Schalk, Patrick und Frank Schultheiß. Als Schriftführerin wurden Rebecca Büchele und als Kassierer Leo Keller wiedergewählt. Als Beisitzer wurden Stefan König, Manuel Roth, Christoph Lohr, Emil Gabele, Julia Sieber, Paul Wörz und Simon Nesensohn in ihren Ämtern bestätigt. Eine Personaländerung allerdings gab es dennoch. Der langjährige Organisator um das Sportabzeichen Helmut Peter will in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin hat er mit Barbara Blocherer auch gleich vorgestellt.

Lob vom Ortsvorsteher

Der Ortsvorsteher versäumte es nicht dem Verein für die geleistete Arbeit, vor allem mit den erschwerten Bedingungen der Pandemie, zu danken. Auch die umfangreiche Jugendarbeit des TSV Aach-Linz fand seine lobenden Worte.

Zahlreiche Ehrungen

Sie wurden für ihre 40- beziehungsweise 50-jährige Mitgliedschaft im TSV Aach-Linz bei der Hauptversammlung in der Schlossgartenhalle geehrt (von links): Petra Koenig, Blanda Höge, Walter Lutz, Klaus Wanke, Emil Gabele, Edgar Lang, Wolfgang Utz, Klaus Jäger und Otto Baiker. | Bild: Robert Reschke

Nachdem es im vergangenen Jahr keine Hauptversammlung des Vereines gegeben hatte, durften die Verantwortlichen in diesem Jahr viele Ehrungen durchführen. Alleine 28 Personen, die 25 Jahre dem Verein die Treue hielten, wurden mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden sieben Personen mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Schlussendlich gab es zehn Mitglieder mit 50 Mitgliedsjahren, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.

25 Jahre dabei (von links): Theresia Bezikofer, Petra Fischbach, Heidi Hecht, Roland Laicher, Ronald Fuchs, Ulrike Tetzner, Axel Muffler und Frank Schultheiß. | Bild: Robert Reschke

Cross-Lauf sowie Ski-Opening-Party abgesagt

Die nähere Zukunft wurde vom Vorsitzenden auch schon bereits skizziert. Von den Veranstaltungen wurden der Cross-Lauf sowie die Ski-Opening-Party bereits abgesagt. Die Aktivitäten um die Fasnacht sowie die Weihnachtsfeier wurden von der Vorstandschaft noch nicht festgelegt.