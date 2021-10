von Sandra Häusler

Was für ein Musikerlebnis! Mit der „Trumpet Night ft. Max Mutzke“ ist dem Pfullendorfer Kulturbeauftragten André Heygster wieder ein toller Coup gelungen. Hochkarätige Stars der deutschen Musikszene begeisterten bei der Veranstaltung unter 2G-Regeln in der Pfullendorfer Stadthalle 250 Konzertbesucher. Bandleader und Star-Trompeter Rüdiger Baldauf hatte in seinem aktuellen Programm bekannte deutsche Musikgrößen um sich versammelt. Die insgesamt acht Bühnenakteure brauchten keinen „Schnickschnack“, sie zogen vom ersten Ton an das Publikum durch ihre Authentizität und Spielfreude, gepaart mit der Lässigkeit ihrer langjährigen Bühnenerfahrung in den Bann. „Das könnte ein schöner Abend werden. Wir haben einfach super Spaß am Spielen“, nannte Baldauf das Motto für den Abend. Mit treibendem Beat von „Workin‘ Day & Night“ eröffneten die Musiker das Konzert. In wechselnden Besetzungen folgten „Before I let go“ mit Jazztrompeter Menzel Mutzke oder Jazzmusiker Joo Kraus mit Band.

Rüdiger Baldauf versammelte die Musikgrößen

Startrompeter Rüdiger Baldauf ist einer der gefragtesten Trompeter in Deutschland. Er versammelte zur „Trumpet Night ft. Max Mutzke“ hochkarätige deutsche Musiker um sich. | Bild: Günther Brender

Rüdiger Baldauf spielte bereits mit Musikgrößen wie Jamie Cullum, James Brown, Michael Bublé, Barbara Streisand oder Seal. Bis 2016 war er Trompeter in der Show TV Total, wo er 2004 bei einer Castingshow den damaligen Newcomer Max Mutzke kennengelernt hatte. Jazzmusiker Menzel Mutzke, der Bruder des Soulsängers Max Mutzke, ist seit 2012 regelmäßiges Mitglied der WDR-und NDR-Big Band, bekannt aus dem Glenn Miller Orchestra und der Brass Band Moop Mama.

Zu den Musikgrößen gehörte Joo Kraus, Jazztrompeter und Komponist. | Bild: Günther Brender

Joo Kraus, ebenfalls ein bedeutender deutscher Jazztrompeter und Komponist hat mit dem Hip-Jazz Projekt Tab Two ein kleines Kapitel Musikgeschichte geschrieben. Er spielte bereits unter anderem mit der Jazzkantine, LaithalDeen und Tina Turner und setzte seine Trompete gekonnt als Perkussionsinstrument ein, schuf mit Loop Music, seinem Atem und Gesang sphärische Klänge.

Eine solche Veranstaltung ließen sich die Blasmusiker aus der Region selbstverständlich nicht entgehen. Konzertbesucher Andreas Fritz aus Meßkirch spielt bei der Stadtkapelle Meßkirch. Der Tenorhornist war begeistert: „Ohne Worte. Das ist Musik von einem anderen Stern. Das sind absolute Top-Künstler, die ihr Handwerk aus dem Effeff beherrschen.“

Martin Fröhlich aus Pfullendorf spielt Trompete und Flügelhorn bei Tschäss Bräss und Linzgau Brass. Er pflichtete ihm bei: „Die Creme de là Creme der Musiker Deutschlands und Max Mutzke als erstklassiger Sänger dazu“. Tobias Fischer, Trompeter beim Musikverein Otterswang und der Rock‘n-Blasmusikformation „Ob8blech“ war voll des Lobes: „Mega, richtig toll, virtuos. Jeder einzelne Musiker beherrscht sein Instrument bis ins kleinste Detail.“ „Da ist jeder ein absoluter Könner“, unterstrich Peter Gsell aus Pfullendorf.

Zu den besten deutschen Pop-und Soulsängern gehört zweifelsohne Max Mutzke. | Bild: Günther Brender

Mit dem Titel „Welt hinter Glas“ stieß Soulsänger Max Mutzke hinzu. Bei „Come together“ verwandelte sich Jazzgitarrist Bruno Müller in einen Rockgitarristen. In einer Bläserversion sang Max Mutzke in einem „funky“ Gewand den Titel „Can‘t wait until tonight“, mit dem er bekannt wurde. Mal kraftvoll, treibend und mitreißend, dann wieder dezent zu Max Mutzkes Gesang intonierten Trompeter und Band die Stücke. Max Mutzke unterstrich: „Wenn wir auf der Bühne stehen, stehen wir für Vielfalt, Diversität und ein offenes und vor allem buntes Deutschland.“ Der Schwarzwälder sei froh über die musikalischen und kulturellen Einflüsse aus aller Welt gewesen, denn „Black Forest heißt nicht Black Music.“

Stehende Ovationen des Publikums

Jeder der Musiker präsentierte sein herausragendes Können bei solistischen Einlagen. „Funky No 5“, „Back in the USSR“ war wieder in Bläserhand, bevor Max Mutzke mit „Back to the moon“ zurückkehrte und Max Mutzke bei „Unsere Nacht“ das Publikum als großer Chor „Es ist unsere Nacht“ mitsingen ließ. Mit „Wunschlos süchtig“ präsentierte der Soulsänger einen Titel seines neuen Albums und die gefühlvolle Version des John-Lennon-Klassikers „Imagine“ am Konzertende dürfte allen Konzertbesuchern noch lange im Gedächtnis bleiben. Das begeisterte Publikum spendete stehende Ovationen und wollte sich nicht nur mit der Zugabe „Schwerelos“ zufriedengeben.