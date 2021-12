Pfullendorf vor 19 Stunden

Trend geht auch in Pfullendorf und Meßkirch zum frühen Christbaumkauf

Viele wollen in Corona-Zeiten länger Weihnachtsflair und Tannenduft haben und kaufen deshalb den Baum schon im Advent. Die regionalen Händler bieten noch in der kommenden Woche Weihnachtsbäume an.