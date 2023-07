Jeden Donnerstagabend um 18.30 Uhr treffen sich rund zehn Patienten in der Sechslindenschule für ihre wöchentliche Übungseinheit. Sie alle leiden unter chronischen Rückenbeschwerden wie zum Beispiel Morbus Bechterew. Diese Krankheit kann zu stark variierenden Bewegungseinschränkungen und bis zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führen. Diese Schmerzen sind nachts und bei Ruhe stärker ausgeprägt. Auch die Augen können betroffen sein. Selbst eine Regenbogenhautentzündung kommt bei Morbus Bechterew-Patienten öfter vor. Die Symptome bessern sich durch gezielte Bewegungen. Deshalb ist Bewegung und Gymnastik für die Erhaltung der Beweglichkeit besonders wichtig.

Dazu hat sich in Pfullendorf 1991 die Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew gegründet. Erna Benkler ist die Gruppensprecherin und ist fast seit Beginn dabei. „Wir sind nicht alle Morbus Bechterew-Patienten, sondern es sind hier auch andere Rückenleiden vertreten“, erklärte sie. Jeder Teilnehmer erhält bei Symptomen vom Arzt ein Rezept für eine Behandlung. Die Gruppe trifft sich wöchentlich in der Sechslindenschule in der kleinen Turnhalle im Wechsel mit dem Hallenbad.

Die fachkundige Anleitung übernimmt die gelernte Physiotherapeutin Anne Haas. In der dreiviertelstündigen Übungsstunde praktiziert sie mit der gemischten Gruppe die Übungseinheiten. Gegebenenfalls greift sie auch mal korrigierend in die Übungsausführung ein. Die Teilnehmer bringen dazu ihre eigenen Matten, oder mal einen kleinen oder großen Ball mit zur Übungsstunde. „Man merkt wie uns die Übungen guttun, vor allem wenn man sie mal ausfallen lässt, erklärte Erna Benkler. Auf jeden Fall gibt es am Ende der Übungsstunde Beifall für die Therapeutin. Und manches mal belohnt sich die Gruppe auch selbst mit einer anschließenden Einkehr. Dazu zählen auch gesellige Treffen wie ein Stammtisch, Ausflug oder mal eine Adventsfeier.