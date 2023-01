von Siegfried Volks

Als „geborener Bürgermeister“ hat Sie vor Jahren der langjährige Gemeinderat Peter Schramm bezeichnet. War Bürgermeister Ihr Traumberuf?

Während der Schulzeit favorisierte ich ein technischer Ingenieurberuf, kam dann aber irgendwie in die Verwaltungsschiene. Schon während dem Verwaltungsstudium war mir klar, dass ich Bürgermeister werden will.

Was hat Sie an diesem Job besonders gereizt?

Zum einen die Gestaltungsmöglichkeiten in einer Kommune und zum anderen der enge Kontakt mit der Bürgerschaft und den Gremien.

Zur Hochform lief Thomas Kugler während der Fasnet auf und seine Verwaltungstruppe überraschte immer wieder mit neuen Ideen, wenn es im „Kampf“ mit der Stegstreckerzunft am Schmotzigen Dunschdig um die Macht im Rathaus ging. | Bild: Kirsten Johanson

Während Ihrer Amtszeit in Pfullendorf wurden viele Projekte verwirklicht. Welche Vorhaben waren aus Ihrer Sicht besonders wichtig?

Natürlich alle; besonders sind im Hochbau die Härle-Schule und das Dominikanerinnenkloster als abgeschlossene Maßnahmen zu nennen. Die größte Herausforderung ist aktuell der Bau der beiden Feuerwehrgerätehäuser und natürlich das neue Pflegeheim. Großartiges haben wir in der Ausweisung von Baugebieten sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbe geleistet, welche die stabile Zukunft unserer Stadt garantieren. Dies waren aber nur ein Bruchteil der Maßnahmen in den letzten 16 Jahren. Zu nennen ist auch die Ausgründung der Stadtwerke und der Verteilnetze in GmbHs, hier agieren wir stark am Markt und in der Region.

Zur Person Der 63-jährige Thomas Kugler scheidet nach 16 Jahren als Bürgermeister in Pfullendorf aus dem Amt. Der verheiratete Verwaltungsfachwirt hat drei erwachsene Kinder und war zuvor 17 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Sauldorf. Anstelle des traditionellen Neujahrsempfangs findet am kommenden Samstag, 14. Januar, 18 Uhr, in der Stadthalle die offizielle Verabschiedung von Kugler statt.

Pfullendorf ist eine wirtschaftlich starke Kommune – erleichtert das die Arbeit des Bürgermeisters?

Vordergründig natürlich, aber die Wünsche wachsen dann oftmals über das Mögliche, deshalb sind gute Abstimmungen zwischen Bürgermeister und Gemeinderat notwendig.

Sie überblicken mehr als 32 Jahre als Bürgermeister in Sauldorf und Pfullendorf. Hat das Amt heute noch dieselbe Bedeutung wie früher?

Vom Prinzip her „JA“, nur die vielen zum Teil unnötigen Abstimmungen und übertriebenen Standards und Beteiligungen machen die Arbeit zäh.

2013 überraschte ein bartloser Thomas Kugler beim Neujahrsempfang die Besucher. | Bild: Kirsten Johanson

Welche Fähigkeiten sind als Bürgermeister unerlässlich und welche Eigenschaften schaden der Arbeit?

Fachliche und soziale Kompetenz. Eine derart starke und breit aufgestellte Stadt wie Pfullendorf verlangt einen fachlich versierten Kopf. Bürgermeister ist nicht der „Grüß-Gott-Onkel“, sondern der Taktgeber und Initiator.

Wie wichtig ist ein gutes Netzwerk zu übergeordneten Behörden im Bund, Land, Regierungspräsidium oder dem Landratsamt?

Netzwerke sind in einer führenden Rolle und in einem politischen Umfeld stets nützlich, um manchmal auch auf dem „kleinen Dienstweg“ das eine oder andere in die Entscheidungsprozesse einfließen lassen zu können. Netzwerk ist nicht mit Kumpanei gleichzusetzen; Netzwerk ist die Arbeitsebene, auf denen Abstimmungen, Ergebnisse und Erfolge gemacht werden.

Sie verblüffen sogar Experten mit Ihrem enormen Detailwissen. Muss ein Bürgermeister alles wissen und können?

Das wäre nach meinem Dafürhalten am besten, gelingt natürlich nicht. Ich habe mich stets intensiv in die Themen bis hin zur Detailverliebtheit reingearbeitet, um mitsprechen und nicht nur „mitfaseln“ zu können. Ich möchte auch als Chef und Oberhaupt mich nicht nur auf Andere oder auf meinen Bauch verlassen, ich will fachlich fundierte Entscheidungen treffen – das war und ist mein Ansatz.

Wie schwer fällt oder fiel Ihnen das Delegieren von Aufgaben?

Eigentlich nicht schwer. Ich habe meinen Mitarbeitern stets „eine lange Leine“ und Entscheidungsmöglichkeiten gelassen, um somit mein Vertrauen zu zeigen und auch schlicht deshalb, weil einer allein nicht alles machen kann. Der Austausch auf Augenhöhe war für mich sowohl mit meinen Mitarbeitern als auch mit der Bürgerschaft und den externen Partnern wichtig, denn nur durch den Austausch lernt man auch noch dazu. Alles selber zu machen, kapselt ab und bringt einem nicht weiter, weil man immer in derselben Suppe schwimmt.

Gab es Gedanken oder gar Anfragen, die Karriereleiter noch ein Stückchen höher zu erklimmen?

Ja (bleibt aber mein Geheimnis). Ich bin durch und durch Bürgermeister in einer idealen Stadt mit einer idealen Größe, wo wäre da noch eine Steigerung möglich gewesen.

Ihre Partei ist bekanntlich die CDU. Hilft eine Parteizugehörigkeit mehr, als sie womöglich schadet?

Die Parteizugehörigkeit wird allenfalls im Wahlkampf und ideologischen Diskussionen überstrapaziert. Eine Parteizugehörigkeit gibt den notwendigen Kompass und den Menschen ein klares Signal, wo man steht.

Gibt es Projekte, die Sie abgelehnt und später doch gerne verwirklicht hätten?

Wir haben nichts abgelehnt und dann später wieder aufgewärmt. Es mussten Verschiebungen z.B. beim Kindertagheim oder beim Schulverbund hingenommen werden. Auch der nun hoffentlich letzte Anlauf für den Campingplatz ist ein solches Thema, welches viel Zeit und Ärger erforderte, bis man es eventuell doch noch realisieren kann.

Die Arbeit mit dem Gemeinderat haben Sie als konstruktiv, offen und mutig beschrieben. Öffentlich gab es fast keine Differenzen mit dem Gremium. Ist das eine Pfullendorfer Tugend oder Ihrer Überzeugungskraft geschuldet?

Dies ist schlicht und ergreifend ein Zeichen von Vertrauen, Offenheit und Zuversicht. Der Pfullendorfer Gemeinderat ist klasse, da er entscheidungsfreudig und verlässlich ist. Da haben wir uns trotz manchmal unterschiedlicher Auffassungen verstanden und respektiert und kamen stets zu einem guten Ergebnis. Wir hatten (auch wenn das etwas großkotzig klingt) nie eine Fehlentscheidung getroffen.

Ihr Nachfolger Ralph Gerster hat ausgerechnet, dass er während seiner 13-jährigen Amtszeit als Bürgermeister von Herdwangen-Schönach 964 Stunden bei Sitzungen des Gemeinderates verbracht hat. Auf wie viele Stunden kommen Sie?

Da habe ich nie Buch geführt. Während meiner fast 33-jährigen Dienstzeit habe ich sicherlich über 500 Sitzungen von Gemeinderäten und Ausschüssen geleitet und jede Sitzung habe ich genossen, weil ich Gremienarbeit genieße und wir da die entscheidenden Projekte beschließen.

Sie hatten viele zusätzliche Ämter und Posten – Aufsichtsratsvorsitzender Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, Aufsichtsrat bei der SRH Kliniken GmbH oder Kreisrat. Muss ein Rathauschef in all diesen Gremien für das Wohl seiner Gemeinde präsent sein?

Nein, das muss nicht unbedingt sein. Aber meine zusätzlichen Ämter brachten mir ein gutes und tragfähiges Netzwerk ein, um die Interessen der Stadt an entsprechenden Stellen auch vertreten zu können.

Sie haben gesagt, dass Sie und Ihre Familie sich in Pfullendorf absolut zuhause fühlen – was macht den Reiz von Pfullendorf aus?

Wir haben hier Freunde, wirklich gute Freunde gefunden, sind schnell angekommen und haben ein tolles privates Umfeld geschaffen. Daneben hat Pfullendorf eine gute Infrastruktur, ist noch überschaubar und was mir und meiner Frau ganz wichtig ist: Pfullendorf ist noch persönlich.

In wenigen Tagen wird der wohl einflussreichste Kommunalpolitiker im Landkreis Sigmaringen ein Pensionär sein. Haben Sie schon Pläne für die Nach-Bürgermeister-Zeit?

Ja, zum einen noch bis Ende 2024 meine ehrenamtlichen Tätigkeiten als Vorsitzender des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben und mein Engagement als Fraktionsvorsitzender im Kreistag tüchtig und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Nachdem wir in den vergangenen Jahren keine größeren Urlaube gemacht hatten, werden meine Frau und ich 2023 zwei bis drei Urlaube verbringen und erst mal zu mir selber zu kommen, um mich neu zu justieren und zu sortieren. Dann kann durchaus nach einem erholsameren Jahr 2023 das eine oder andere Engagement dazukommen.