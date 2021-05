Die Drogeriekette „dm“ eröffnet in Pfullendorf eine neue Filiale. Dazu wurde das Gebäude des ehemaligen „Kaufhaus X“ von Grund auf saniert und umgebaut.

In vier Wochen, am 24. Juni, ist die offizielle Eröffnung der „dm“-Filiale in Pfullendorf geplant. Dies bestätigte Christian Sakru, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Wohnbauplus GmbH, die das Gebäude, das etliche Jahre das