Der Illmensee und das Gelände drumherum ist für Sportveranstaltungen ideal, man denke nur an die Mountainbike-Challenge. Seit 2019 ist die Gemeinde um ein Event reicher: PVM, der Seefreibadbetreiber, hat den Swimrun ins Leben gerufen. 34 Sportbegeisterte hatten an der Premiere teilgenommen. Auf der langen Distanz brauchte der Schnellste zwei Stunden und vier Minuten. „Letzte Jahr waren die Bedingungen einwandfrei, Sonnenschein, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Bei einer Wassertemperatur unter 22 Grad müssen die Teilnehmer einen Kurzneopren-Anzug tragen“, sagt Organisator Daniel Schwarz

Illmensee Swim Run am Illmensee: Was es mit dem neuen Wettkampfformat auf sich hat Das könnte Sie auch interessieren

Anmeldungen auch aus Norddeutschland

Am Samstag, 18. Juli, wird der zweite Swimrun ausgetragen. Und zwar bei jedem Wetter. Start- und Ziel ist im Seefreibad, die Teilnehmer haben am Veranstaltungstag freien Eintritt. Schon jetzt haben sie mehr Starter als im Vorjahr angemeldet, berichtet Daniel Schwarz. Sogar aus Norddeutschland gebe es Anmeldungen. „Das liegt auch daran, dass viele Swimrun-Veranstaltungen wegen Corona abgesagt wurden.“

In diesem Jahr sind auch Einzelstarts möglich

Maximal 100 Teilnehmer sind erlaubt, was Duschen und Umkleiden betrifft, gelten die Corona-Regeln. „Das passen wir der aktuellen Lage am 18. Juli an“, erklärt Schwarz. „Neu ist, dass wir in diesem Jahr auch Einzelstarts anbieten.“ Nach der Siegerehrung wird es keine After-Show-Party geben.

Gewertet wird in Zweier-Teams und Einzeln, mit „Sprint“ und „Classic“ stehen zwei Varianten unterschiedlicher Länge zur Auswahl. | Bild: Veranstalter/ Daniel Schwarz

Wer am anspruchsvollen Wettbewerb teilnimmt, gehört in der Regel zu den Ausdauer-Sportlern, die lange Distanzen nicht scheuen. Swimrun besteht im mehrfachen Wechsel aus Schwimmen und Laufen. Der Wettkampf ist in Deutschland noch relativ jung. Ihren Ursprung hat die Sportart in Schweden. Wer sich wundert, was sich die Sportschwimmer zwischen die Oberschenkel klemmen: dabei handelt es sich um Pullbuoys aus Schaumstoff zwischen die Oberschenkel, um den Auftrieb zu erhöhen. Denn geschwommen wir mit Laufschuhen.

Zwei Distanzen stehen zur Auswahl

Vom Land ins Wasser und das mehrfach – ohne Umziehen. Schon jetzt gibt es für den Swimrun mehr Anmeldungen als im Vorjahr. Die Obergrenze liegt bei 100 Teilnehmern. | Bild: Veranstalter/ Daniel Schwarz

Zur Auswahl stehen die beiden Distanzen „Classic“ und „Sprint“. Im Bereich „Classic“ wird die Schwimm- und Laufstrecke in zwei Durchgängen bestritten. Wählt das Team die Variante „Sprint“, wird die Strecke in einem Durchgang absolviert. Die Gesamtdistanz bei Classic (zwei Runden) beträgt 16 100 Meter und bei Sprint (eine Runde) 8050 Meter. Die Anstiege sind moderat, auf der gesamten Strecke müssen um die 20 Höhenmeter überwunden werden. Gewertet werden die Leistungen von Zweier-Teams in den Kombinationen Mann-Mann, Frau-Frau oder Mann-Frau. Es dürfen sich sowohl Leistungs- als auch Amateur-Sportler angesprochen fühlen – und wer mal etwas Neues ausprobieren will und eine gewisse Grundfitness mitbringt, kann sich auch an den Start wagen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre für die Distanz „Sprint“. Die Variante „Classic“ kann ab 18 Jahren bestritten werden.

Wettbewerb in einer idyllischen Umgebung

„Der Swimrun ist nicht nur sportlich eine Herausforderung. Mir gefällt es, dass sich der Wettbewerb in der Natur abspielt und am Illmensee ist es wirklich idyllisch“, freut sich Schwarz auf den 18. Juli.

Der Illmensee ist für Schwimmsportler ein Anziehungspunkt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Vergangenes Jahr Clemens Rapp und Christof Wandratsch dabei

Mal sehen, ob bei zweiten Auflage des Events auch wieder der aus Bad Saulgau stammende Olympiateilnehmer Clemens Rapp sowie Christof Wandratsch ins Wasser gehen, letzterer ist ein international bekannter Langstrecken- und Extremschwimmer. „Wir haben beide auf jeden Fall wieder eingeladen“, berichtet Schwarz. Das Schwimmen im Illmensee ist eine lockere Trainingseinheit für den Ausnahme-Schwimmer Wandratsch. Er hat sich nämlich vorgenommen, die sieben schwierigsten Wasserstraßen der Welt zu durchschwimmen, darunter den 35 Kilometer breiten Irish Channel zwischen England und Irland oder die Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Die Straße von Gibraltar hat er ebenso schon hinter sich wie den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England, eine Strecke von 34 Kilometern.