von Julia Lutz

Seit dem frühen Samstagmorgen wird in Pfullendorf ein 28-Jähriger vermisst. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der Mann zuvor mit Bekannten auf dem Seepark-Festival „Summerty“ und trennte sich in stark alkoholisiertem Zustand gegen 1.30 Uhr von der Gruppe, informiert die Polizei am Sonntagabend.

Polizeitaucher im Einsatz

Etwa 45 Minuten später bestand der letzte telefonische Kontakt, seitdem fehlt von dem Vermissten jede Spur. Nachdem die Polizei am Samstagmittag verständigt worden war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Seeparks eingeleitet, an denen unter anderem Personensuchhunde, ein Polizeihubschrauber und eine Vielzahl nichtpolizeilicher Einsatzkräfte beteiligt waren. Diese Suchmaßnahmen wurden am heutigen Sonntag im Seepark Pfullendorf fortgesetzt. Aktuell sind Polizeitaucher des Polizeipräsidiums Einsatz im Seepark, um die dortige Wasserfläche abzutauchen.

Die Beschreibung

Der Gesuchte ist etwa 170 cm groß und sehr schlank. Vor seinem Verschwinden war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit aufgedrucktem Aldi-Logo und dem abgewandelten Text „Alki“. Weiterhin trug er eine kurze Bluejeans und dunkelgrüne Gummistiefel. Er ist Brillenträger und aufgrund starker Sehschwäche zur Orientierung auf diese angewiesen. Die Polizei bittet Personen, die den Vermissten seit Samstagvormittag gesehen haben oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.