Das Luxemburger Ensemble gibt ein erstklassiges Konzert in der Stadtkirche, dessen Programm von Barock bis zur Gegenwart reichte. Der Erlös ist für die Renovierung der Fassade bestimmt.

Da staunten selbst Besucher, die sich mit Chorgesang auskennen. „Les Amis du Chant“ begeisterten an einem herrlichen Samstagabend die Menschen in der Jakobus-Kirche. Da war A-Capella-Gesang in Spitzenqualität und eine hervorragende