Die Enttäuschung in Pfullendorf ist groß, dass der neue Maßnahmekatalog des Landes im Prinzip das Aus für den dritten Bauabschnitt für die Umgehungsstraße bringt. Können Sie aus Sicht des Verkehrsministeriums die wichtigsten Gründe für diese Entscheidung nennen?

Ein Aus für den dritten Bauabschnitt ist nicht richtig. Er steht nur nicht auf einem der vorderen Plätze. Wir haben begrenzte Kapazitäten und Finanzmittel. Wir haben nun im Sinne einer Halbzeitbilanz unter fachlichen Kriterien über die Straßenbauprojekte entschieden, die in den kommenden zehn bis 15 Jahren umgesetzt werden sollen. Es gilt der Grundsatz ‚Erhalt und Sanierung vor Neubau‘.

Pfullendorf Böse Überraschung für Pfullendorf – dritter Bauabschnitt der Umgehungsstraße ist in weite Ferne gerückt Das könnte Sie auch interessieren

Daraus ergibt sich, dass eine baldige Umsetzung des dritten Abschnitts nicht ganz oben ansteht. Jetzt sind andere Maßnahmen wichtiger, wie beispielsweise die Umfahrung Ingoldingen, wo es eine erhebliche Zunahme des Schwerlastverkehrs gab. Das wird in Pfullendorf sicherlich nicht goutiert. Aber das Land kann nicht alle Wünsche erfüllen. Und unter Klimaschutzgesichtspunkten sollte man sowieso nur die wirklich allernotwendigsten Neubauprojekte realisieren.

Zur Person Professor Uwe Lahl ist seit 2014 Ministerialdirektor im Stuttgarter Ministerium für Verkehr und damit Amtschef des Hauses von Verkehrsminister Winfried Hermann . Lahl absolvierte eine Ausbildung zum Chemielaboranten und habilitierte im Fach Chemie. Lahl ist seit 2008 außerplanmäßiger Professor an der TU Darmstadt. Er war unter anderem Beigeordneter der Stadt Bielefeld sowie acht Jahre Ministerialdirektor im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Auch Pfullendorf weist einen sehr hohen Anteil an Schwerlastverkehr auf.

So wie zahlreiche weitere Kommunen in Baden-Württemberg leider auch. Um die Entlastungswirkung der beiden Bauabschnitte weiter zu erhöhen, kann die Gemeinde prüfen, ob ergänzende verkehrsrechtlichen Maßnahmen möglich sind, um den innerörtlichen Lkw-Verkehr zu verringern. Beispiele aus anderen Kommunen zeigen, dass man damit Verbesserungen erreichen kann. Gerne kann sich die Stadt wegen Unterstützung an das Land als oberste Verkehrsbehörde wenden.

Unser Bild zeigt die fertig asphaltierte Umgehungsstraße (links) mit dem Einmündungsbereich in die L 201, der umgestaltet wurde. | Bild: Gerhard Plessing

Nach Angaben aller Experten entfaltet die Umgehungsstraße erst mit dem dritten Bauabschnitt die größte Entlastungswirkung. Im Prinzip bleibt das Werk, für das das Land viele Millionen Euro investiert hat, unvollendet!?

So kann man das nicht sagen, denn das Land hat bereits einiges dafür getan, die Stadt Pfullendorf zu entlasten, und das mit positiven Folgen. Der vor drei Wochen freigegebene zweite Bauabschnitt bringt eine innerörtliche Verkehrsentlastung von gut einem Drittel und knüpft damit an die Entlastungswirkung durch den ersten Bauabschnitt an. Ich bitte das Rathaus, mit der Anspruchshaltung an das Land nicht zu übertreiben. Es gibt in Baden-Württemberg auch zahlreiche andere Kommunen, die unter Verkehrsbelastungen leiden. Die Lösung ist nicht, immer mehr neue Straßen zu bauen.

Bürgermeister Thomas Kugler sieht die Umgehungsstraße Pfullendorf als Bestandteil der Verkehrsachse Ulm/Biberach nach Überlingen beziehungsweise an den Bodensee, was weitere Anrainergemeinden entlasten würde.

Das gilt auch für zahlreiche weitere Landesstraßen mit wichtigen überörtliche Verkehrsfunktionen. Ich kann nur wiederholen: Das Land hat bereits viel für die Stadt getan. Und der zweite Bauabschnitt ist ein in sich abgeschlossenes Projekt. Ich verstehe natürlich seine Enttäuschung, aber das Land hat eine baldige Umsetzung eines dritten Abschnitts nie versprochen.

Rathauschef Kugler kritisiert, dass die Kommune im Vorfeld nicht kontaktiert wurde. Wer war an der Erstellung dieses Maßnahmekatalogs für Straßenbauprojekte überhaupt beteiligt?

Der Aufstellung des Maßnahmenplans 2012/2013 ging ein umfassender Beteiligungs- und Anhörungsprozess voraus. Es wurden dafür mehr als 400 schriftlich eingegangene Stellungnahmen ausgewertet, geprüft und bewertet. Die nun abgeschlossene Evaluierung zur Halbzeit der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit des Maßnahmenplans hat unter anderem gezeigt, dass noch viele Maßnahmen zu planen und umzusetzen sind und die Spielräume für die Neuaufnahme von Projekten sehr gering sind. Dieses Ergebnis führte auch zur Verlängerung des Planungshorizontes bis 2035. Angesichts begrenzter Mittel ist die Priorisierung, welche Maßnahmen besonders dringlich sind, Aufgabe des Verkehrsministeriums, weil wir die Landesstraßen-Projekte finanzieren.

Am Ostracher Kreisel ist die Einfahrt in den zweiten Bauabschnitt der Umgehungsstraße, der rund 3,3 Kilometer lang ist. | Bild: Volk, Siegfried

Auch die Fachleute des Regierungspräsidiums Tübingen wurden natürlich einbezogen, denn sie verfügen über detaillierte Informationen zu allen Projekten. Zu der Präsentation der Ergebnisse der Evaluierung waren alle betroffenen Landräte und Landrätinnen eingeladen. Im Vorfeld hatten wir diese gebeten, die Bürgermeister hinzuzuladen, deren Gemeinden entlang der geplanten Strecken liegen. Es waren letztlich mehr als 200 Teilnehmer, die sich virtuell an der Präsentation und anschließender Diskussion beteiligten. Summa summarum: Es gab eine Menge Beteiligungsmöglichkeiten. Daher ist der Vorwurf absurd, wir hätten alles im stillen Kämmerlein gemacht und unsere verkehrspolitische Leitlinie verlassen. Es wurde nach fachlichen Gesichtspunkten und der jeweiligen Notwendigkeit der Maßnahme entschieden.

Ist der Maßnahmekatalog, der bis 2035 gelten soll, aus Ihrer Sicht endgültig oder könnte es noch Veränderungen geben?

Wir beobachten die verkehrlichen Entwicklungen genau. Das entscheidende Jahr ist 2025. Dann folgt eine erneute Evaluierung des Maßnahmenplans und es wird wieder auf Basis von Zahlen und Fakten entschieden. 2025 werden wir auch eine deutliche Verkehrsreduzierung haben müssen, um die in Paris vereinbarten Klimaschutzziele einzuhalten. Wer auch immer 2025 über Neubaumaßnahmen in Baden-Württemberg entscheidet, wird auch abwägen müssen, ob die begrenzten Mittel nicht prioritär in die umweltverträglichen Verkehre gehen sollten. Es wird zukünftig weitere neue Ortsumfahrungen geben. Aber auch bei diesem Thema sollte weiterhin nach Priorität entschieden werden. Wir haben mit unserer Politik keinen Schwerpunkt auf Neubauprojekte gelegt. Wir haben eines der engsten und umfassendsten Straßennetze in ganz Europa. Dies in gutem Zustand zu erhalten, kostet Unmengen an Geld. Mit dem Prinzip Erhalt und Sanierung vor Neubau sorgen wir dafür, dass die Landesstraßen langfristig in einem guten Zustand bleiben.