von Karl Mägerle

Mit dem schneidig aufgespielten Marsch „Märchenkönig“ von Timo Dellweg gaben die 18 Musiker der Blaskapelle Peng, nach zweijähriger Zwangspause durch Corona, ihr musikalisches Debüt in der vollbesetzten Buchbühlhalle in Ostrach. Es war eine musikalische Reise, bei der die vielen Fans und Freunde beste Unterhaltung genießen konnten. Und der stürmische Beifall zeigte, dass die Peng-Musiker auch nach ihrer Zwangspause wiederum eine Spitzenkapelle im Süddeutschen Raum sind. Es war gleichzeitig die Jubiläumsveranstaltung für das Bestehen „25 plus 2“ der Blaskapelle, die gleichzeitig zur Saisoneröffnung ihre neue CD „Den besten Freunden“ vorstellte. Harald Reiss, Leiter der Kapelle, zeigte sich in seinen Begrüßungsworten sehr erfreut über den guten Besuch und versicherte, dass die Musiker in der pandemiebedingten Zwangspause nichts an ihrem Können verlernt haben.

15 neue Titel im Programm

Die Blaskapelle Peng bei ihrem Auftritt beim Saisonauftakt in Ostrach. | Bild: Karl Mägerle

Mit „Spiel Peng, spiel“, einer Gesangspolka mit der Sängerin Ute und Hartmut, begann der Reigen des musikalischen Abends. Insgesamt 15 neue Titel umfasst das musikalische Werk der neuen CD, die im Laufe des Konzertabends von der Blaskapelle Peng vorgestellt wurden. Ihre Stärke war dabei die böhmisch-mährischen Musik, die in einer sehr instrumental getragenen und gepflegten Darbietung immer mit sehr viel Beifall bei den Besuchern gut ankam. Ein Repertoire, das viel Abwechslung brachte und vom Humoristen Helmut Kiefer mit seiner lustigen und humorvollen Art erklärt wurde. Eigenkompositionen wie „Schöne Stunden mit Blasmusik“ vom Flügelhornisten Gerd Steinhauser, wie auch die Schnellpolka „ Auf die Freundschaft“ vom Klarinettisten Wolfgang Kugler und die galant gespielte „Polka für Charly“ von Harald Reiss, zeigten die musische Qualität der Musiker. Selbst neben dem Gesang, der abwechslungsreich mit Hartmut Fischer, Wolfgang Kugler und der Sängerin Ute Beer vom Orchester begleitet wurde, beeindruckten die solistischen Einlagen, die bei Bruno Stehle mit „Song for you“ an der Posaune in Begleitung von Mathias Erath unter viel Beifall wiederholt wurde.

Tolles Zusammenspiel der Register

Ein Höhepunkt des Abends war das Zusammenspiel einer modernen Selektion von Bass-Saxophon und Trompete, was zu stürmischem Beifall führte und auch eine Wiederholung verlangte. Das Zusammenspiel der einzelnen Register bei den insgesamt 25 Musikstücken war ein Ohrenschmaus für die vielen Besucher. Auch die bekannte Melodie „Böhmischer Wind“ für die anwesenden Geburtstagsjubilare und das Spielen zwischen den Gästen fand großen Anklang.

Stehende Ovationen gab es von den Besuchern in Ostrach für die Blasmusik von Peng. | Bild: Karl Mägerle

Nach Zugaben und den beiden bezaubernd vorgetragenen Polkas „Fernweh“ und „Böhmische Liebe“ ging der Abend mit Blasmusik vom Feinsten mit der Blaskapelle Peng zu Ende. Das Resümee dieses Abends ist die Vorfreude auf die weiteren Termine über die Saison 2022 hinweg.