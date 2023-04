Die Landesfinalsieger von „Jugend trainiert für Olympia“ werden in der Stadthalle ermittelt. Bei den Mädchen gewinnt die Mannschaft aus Neuried, während sich bei den Jungs die Göppinger Spieler durchsetzen

Das Staufer-Gymnasium Pfullendorf hat wichtige Handballspiele ausgerichtet, wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet. In der vergangenen Woche trafen sich je vier Jungen- und Mädchenmannschaften aus ganz Baden-Württemberg in der