Die Wacker Neuson Group und die IG Metall haben sich in den seit Monaten geführten Gesprächen zu einer zukunftsfähigen Tarifvereinbarung für die Standorte Pfullendorf, Korbach, Reichertshofen und München auf eine Lösung geeinigt, informierte der Konzern in einer Pressemitteilung. Für etwa 2000 tarifgebundenen Mitarbeitenden der deutschen Standorte habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das die Vorteile beider Positionen vereint und eine langfristige Sicherung der Tarifbindung bis 2030 beinhalte.

Flexible Arbeitszeitkonten werden auf betrieblicher Ebene vereinbart

Auf Anfrage des SÜDKURIER präzisiert Julia Sondermann, Marketing- und Pressechefin bei Kramer, die Vereinbarung. In einem zeitlichen Stufenplan erreichten alle Standorte eine Regelarbeitszeit mit einer 37,5-Stunden-Woche. Bis zur Erreichung der 37,5-Stunden-Woche werden unterschiedliche Entgeltinstrumente wie arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung und Zeitwertkonto sowie als zusätzlicher Beitrag des Unternehmens eine erfolgsorientierte Mitarbeiterbeteiligung eingesetzt. „Das Angebot einer 40-Stunden-Woche mit erhöhtem Entgelt bleibt bestehen“, ergänzt Sondermann, dass es flexible Stundenkonten geben wird, deren Ausgestaltung auf betrieblicher Ebene vereinbart werde. Und es gibt nach Unternehmensangaben eine Standortsicherung für alle Standorte. Auf die SÜDKURIER-Frage, wie die umstrittene Bezahlung von Überstunden geregelt wird, erklärte Sondermann, dass man sich hier sich auf einen gemeinsamen Kompromiss geeinigt habe.

Kompromiss bei umstrittener Auszahlung für Überstunden

Konkret hatte man in einer ersten Vereinbarung die Auszahlung vom Jahresgewinn vor Steuern (EBIT) abhängig gemacht. Ab einem ausgewiesenen EBIT des Konzerns von neun Prozent sollten Überstunden abgegolten werden. Diese bereits unterschriebene Vereinbarung hatte die Wacker-Neuson-Geschäftsführung wenige Tage später verweigert und neue Vorgaben genannt. Demnach sollte bis zu einem EBIT von elf Prozent gar keine Zahlung erfolgen, ab zwölf und 13 Prozent sollten 50 Prozent und ab 14 Prozent EBIT die volle Lohnsumme ausbezahlt werden. Dagegen war die IG Metall Sturm gelaufen und hatte für vergangenen Mittwoch kurzfristig zu einem Warnstreik bei Kramer aufgerufen.

IG Metall ist mit der Vereinbarung zufrieden

Die IG Metall titelt ihre Pressemitteilung mit der Überschrift: „Vernunft hat gesiegt, beide Seiten können zufrieden sein.“ Wacker Neuson/Kramer habe in der Auseinandersetzung um die Rückkehr zur Tarifbindung eingelenkt, erklärt der Frederic Striegler, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Singen.

Damit könne das Ende Januar erzielte Tarifergebnis nun doch in Kraft treten und die IG Metall-Mitglieder hätten an allen vier betroffenen Standorten in kurzfristig einberufenen Mitgliederversammlungen dem Ergebnis schon zugestimmt. Damit sind in letzter Sekunde die unmittelbar bevorstehenden Urabstimmungen über Erzwingungsstreiks abgewendet worden.

Urabstimmung und möglicher Streik abgewendet

„Die Beschäftigten von Kramer und dem gesamten Wacker Neuson Konzern bekommen wieder einen Tarifvertrag, und es gibt keine Streiks. Beide Seiten können zufrieden sein“, resümiert IG-Metall-Vertreter Striegler. Mit dem nun abgeschlossenen Tarifvertrag gelte bei Kramer künftig grundsätzlich der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Beim Thema Arbeitszeit ist die IG Metall dem Unternehmen entgegengekommen. Der Tarifvertrag beinhaltet eine Standortsicherung und ist frühestens Ende 2030 kündbar. Er gilt für die rund 850 tarifgebundenen Beschäftigten bei Kramer in Pfullendorf sowie den anderen Standorten Reichertshofen (Bayern), Korbach (Hessen) und in der Konzernzentrale in München.